Тимошенко хоче звільнити Цушка та його заступника руками РНБО

Блок Юлії Тимошенко просить Раду національної безпеки і оборони України негайно відсторонити від виконання своїх обов`язків міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА та його заступника Сергія ПОПКОВА.

Про це йдеться у зверненні БЮТ до РНБО. (Cьогодні має відбутися чергове засідання Ради нацбезпеки і оборони - УНІАН.)

Відповідне прохання, за словами авторів звернення, викликано тим, що сьогодні, 20 квітня, біля приміщення Конституційного Суду працівниками міліції було застосовано спецзасіб (газ невстановленого походження) проти народного депутата України, члена парламентської фракції БЮТ Миколи КОВЗЕЛЯ.

“Окрім того, ОМОН, яким, за нашими даними, безпосередньо командує заступник міністра внутрішніх справ генерал С.ПОПКОВ (той самий, що віддавав наказ про видачу бойових набоїв внутрішнім військам під час президентських виборів) замість того, щоб попереджувати провокації біля приміщення КС, навмисно провокує їх”, йдеться у зверненні.

Також у БЮТ нагадують, 18 квітня 2007 року представниками міліції було побито народних депутатів Михайла ВОЛИНЦЯ, Давида ЖВАНІЮ, Руслана КНЯЗЕВИЧА. “Стає очевидними, що уряд та парламентська коаліція встали на шлях силового, збройного вирішення конфлікту”, - заявляють автори звернення.

“Такого, як коїться зараз, в Україні не було ніколи. Навіть в часи тоталітарного правління КУЧМИ силові структури прагнули бодай імітувати законність. Сьогодні вони відверто плюють на закон, на Конституцію, на права людини”, йдеться у зверненні БЮТ.

В ситуації, що склалася, БЮТ просить Раду національної безпеки та оборони України вжити всіх заходів для того, щоб зупинити провоковане силовими органами наростання напруженості і застосування правоохоронних органів проти народу.

Також БЮТ просить РНБО доручити Генеральній прокуратурі України негайно провести розслідування щодо встановлення винних у застосуванні репресивних дій проти учасників мітингу та народних депутатів України.