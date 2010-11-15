В Україну знову їде Кирил

Урочистості відбудуться 22-23 листопада

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ візьме участь в урочистостях з нагоди 75-річного ювілею Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА. Як повідомляє офіційний сайт Української православної церкви Московського патріархату, урочистості відбудуться 22-23 листопада 2010 року. Глава РПЦ привезе до України ікону Божої Матері «Умиління», перед якою у Києво-Печерській Лаврі відбудеться молебень. Ввечері 22 листопада відбудеться урочистий захід в Національній опері України. А на 23 листопада запланована Божественна літургія в Києво-Печерській Лаврі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter