В Україну знову їде Кирил
17:30, 15 листопада 2010Політика
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Урочистості відбудуться 22-23 листопада
Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ візьме участь в урочистостях з нагоди 75-річного ювілею Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА.
Як повідомляє офіційний сайт Української православної церкви Московського патріархату, урочистості відбудуться 22-23 листопада 2010 року.
Глава РПЦ привезе до України ікону Божої Матері «Умиління», перед якою у Києво-Печерській Лаврі відбудеться молебень.
Ввечері 22 листопада відбудеться урочистий захід в Національній опері України.
А на 23 листопада запланована Божественна літургія в Києво-Печерській Лаврі.
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