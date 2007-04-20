У Януковича не бачать можливості призупинити указ про розпуск ВР

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявляє, що для призупинення дії указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про дострокове припинення повноважень Верховної Ради не існує правових можливостей.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ЛАВРИНОВИЧ висловив сьогодні журналістам після завершення екстреного засідання уряду.

«Мені не відомі такі правові можливості, щоб Указ можна було призупинити. А відмінити – без сумнівів. А призупинити дію на якийсь час - у нас в законодавстві не передбачено таких можливостей», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Міністр юстиції зазначив, що в даний час не бачить можливості правової реалізації такої політичної пропозиції, висловленої Президентом України В.ЮЩЕНКОМ.

Разом з тим, О.ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що питання про можливість призупинення дії Указу Президента на сьогоднішньому засіданні уряду не обговорювалося.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 квітня, Президент України В.ЮЩЕНКО після зустрічі з прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ заявив, що згоден призупинити дію свого указу про розпуск Верховної Ради від 2 квітня.

Президент зазначив, що готовий призупинити указ на недовгий термін, достатній для ухвалення приблизно 10-12 законодавчих актів. На його думку, за умови досягнення компромісу це можна зробити навіть за один день.