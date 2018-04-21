Червоні, білі та блакитні знову заблокували центр столиці (фоторепортаж)
18:30, 20 квітня 2007
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На Хрещатику – суцільні людські пробки та міліцейські блок-пости. Навколо Конституційного суду веселкою нашарувалися білі, блакитні, червоні, рожеві, жовті...
По Майдану Незалежності пройти неможливо. На Хрещатику – суцільні людські пробки та міліцейські блок-пости. Навколо Конституційного суду веселкою нашарувалися білі, блакитні, червоні, рожеві, жовті. Цілий квартал навколо суду забитий мітингувальниками, транспортом і міліцією.
На інших центральних вулицях міста пробки створюють колони з десятків автобусів, що приїхали з інших міст. Сьогодні – черговий мітинг опозиції, а він, звичайно, не може обійтися без мітингу коаліції. І ті, й інші знову провели масштабну мобілізацію.
Підходи до центру Києва заблоковано сьогодні з усіх боків...
Вулиці навколо Конституційного суду зайняли прихильники усіх політичних таборів
Тут БЮТ...
... там – Регіони
І ті, й інші, мокнучи під дощем, не збиралися розходитися до вечірнього мітингу
Під КС деякі поселилися в наметах...
Більшість – просто неба
Так само забитий проспект Лесі Українки: по обидва боки дороги – автобуси. На одному боці – бютівські, на іншому – Регіонів
Люди перечікували в автобусах негоду, спали...
...курили...
Поруч із колоною стояв мікроавтобус із дітьми. Не київський
Хто і для чого привіз до столиці півтора десятка дітей середнього шкільного віку... Правди нам не сказали
Дмитро Стаховський
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