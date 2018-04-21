Червоні, білі та блакитні знову заблокували центр столиці (фоторепортаж)

По Майдану Незалежності пройти неможливо. На Хрещатику – суцільні людські пробки та міліцейські блок-пости. Навколо Конституційного суду веселкою нашарувалися білі, блакитні, червоні, рожеві, жовті. Цілий квартал навколо суду забитий мітингувальниками, транспортом і міліцією.

На інших центральних вулицях міста пробки створюють колони з десятків автобусів, що приїхали з інших міст. Сьогодні – черговий мітинг опозиції, а він, звичайно, не може обійтися без мітингу коаліції. І ті, й інші знову провели масштабну мобілізацію.

Дмитро Стаховський