Червоні, білі та блакитні знову заблокували центр столиці (фоторепортаж)

Червоні, білі та блакитні знову заблокували центр столиці (фоторепортаж)

18:30, 20 квітня 2007
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На Хрещатику – суцільні людські пробки та міліцейські блок-пости. Навколо Конституційного суду веселкою нашарувалися білі, блакитні, червоні, рожеві, жовті...

По Майдану Незалежності пройти неможливо. На Хрещатику – суцільні людські пробки та міліцейські блок-пости. Навколо Конституційного суду веселкою нашарувалися білі, блакитні, червоні, рожеві, жовті. Цілий квартал навколо суду забитий мітингувальниками, транспортом і міліцією.

На інших центральних вулицях міста пробки створюють колони з десятків автобусів, що приїхали з інших міст. Сьогодні – черговий мітинг опозиції, а він, звичайно, не може обійтися без мітингу коаліції. І ті, й інші знову провели масштабну мобілізацію.

Підходи до центру Києва заблоковано сьогодні з усіх сторін...

Вулиці навколо Конституційного суду зайняли прихильники усіх політичних таборів

Тут БЮТ...

... там – Регіони

І ті, й інші, мокнучи під дощем, не збиралися розходитися до вечірнього мітингу

Під КС деякі поселилися в наметах...

Більшість – просто неба

Так само забитий проспект Лесі Українки: по обидва боки дороги – автобуси. На одному боці – бютівські, на іншому – Регіонів

Люди перечікували в автобусах негоду, спали...

...курили...

Поруч із колоною стояв мікроавтобус із дітьми. Не київський

Хто і для чого привіз до столиці півтора десятка дітей середнього шкільного віку... Правди нам не сказали

Дмитро Стаховський

 

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