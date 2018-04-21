Роман Балаян знімає у Києві фільм «Обранець» (фоторепортаж)

Відомий режисер Роман БАЛАЯН, який зняв культові "Польоти уві сні й на яву", "Поцілунок" і "Два місяці, три сонця" розпочав у Києві зйомки художнього фільму «Обранець» за сценарієм Рустама ІБРАГІМБЕКОВА, де головні ролі виконують Олег ЯНКОВСЬКИЙ та Оксана АКІНЬШИНА.

Дія фільму розгортається у СССР, на початку 80-х років. Головні герої постають проти величезної антилюдської державної машини, поставивши на кон свої долі.

Одну з головних ролей у стрічці грає давній друг режисера Олег ЯНКОВСЬКИЙ, прекрасний актор, який відкрив цілий світ дивовижних кіноперсонажів. Найбільш професійних висот він досягнув у роботах з режисерами Романом БАЛАЯНОМ і Марком ЗАХАРОВИМ, відомий за фільмами "Закоханий за власним бажанням", "Служили два товариші", "Той самий Мюнхгаузен" і, звичайно ж, «Польоти уві сні й наяву».

Герой ЯНКОВСЬКОГО літає, і це для актора має символічне значення. «У цьому є якесь хороше знамення, що багато років тому ми зняли «Польоти уві сні й наяву», і через багато років, у цілком іншій ситуації – мій герой літає. Це мене якось зачарувало, якось зблизило й, можливо, в цьому щось буде, й ми зробимо вражаючий-вражаючий фільм. Принаймні, ми так надіємося», - каже головний герой фільму.

Роман БАЛАЯН не втомлюється проганяти сцену знову і знову, доки не отримає від акторів бажаного результату, адже глядач повинен повірити акторам - новий фільм іменитого майстра тонкого психологічного кіно - це складна драма про почуття, кохання і свободу. Будуть у фільмі й екшн і спецефекти, але не це головне…

Зігравши в культовій стрічці того ж таки БАЛАЯНА "Польоти уві сні та на яву" ЯНКОВСЬКИЙ став символом талановитого й втраченого покоління семидесятих. У стрічці "Обранець" він - інтелігентний чоловік, дисидент. Сам режисер паралелей між цими своїми роботами не проводить. "Ну хіба що дія відбувається тут і там у вісімдесят першому. Ми умовно цей рік позначили щоб не забути, що мали відношення до стрічки "Польоти у вісні й на яву", - зазначає Р. БАЛАЯН.

Молода акторка Оксана АКІНЬШИНА грає головну героїню фільму, кохану жінку героя О. ЯНКОВСЬКОГО.

Спочатку фільм планувалося знімати в Росії, за російські гроші, але продюсер картини Олег КОХАН переманив БАЛАЯНА на свою сторону, мовляв, «українські режисери повинні знімати фільми на Україні й за українські гроші».

Бюджет фільму складає 17,5 млн. гривень. О. КОХАН з приємністю зазначає, Мінкультури також долучилося до фінансування «Обранця».

Планується, що зйомки фільму будуть не лише в Києві, а й в Парижі, а прем’єру фільму українські глядачі зможуть побачити вже навесні наступного року.

Оксана Климончук

Фото Сергія Світлицького