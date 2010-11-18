У ВР регіонали потузалися з бютівцями

У Верховній Раді між народними депутатами від БЮТ і Партії регіонів відбулась невелика сутичка.

Як передає кореспондент УНІАН, сутичка сталась після того, як депутати від БЮТ підійшли до ложі уряду та із відер почали висипати дрібні монети. Крім того, вони принесли в ложу уряду проект Податкового кодексу, розданий перед пленарним засіданням. Представники уряду, які сиділи в ложі уряду, почали викидати ці папери, а депутати від БЮТ - знову повертати до ложі уряду.

Після цього до представників БЮТ підбігли декілька «регіоналів», щоб завадити висипати гроші та зносити стоси паперу. В результаті почалась сутичка.