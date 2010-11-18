Євросоюз узгодив План зі скасування віз для України

Європейський Союз узгодив текст Плану дій зі скасування віз для України.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив представник дипломатичної служби Європейського Союзу.

“Текст узгоджено європейською стороною. Він буде представлений Україні і, сподіваюся, буде підтриманий самітом (Україна-ЄС 22 листопада – УНІАН)», - сказав співбесідник агентства.

За словами дипломата, надання Україні Плану дій зі скасування короткострокових віз є, насамперед, позитивним політичним сигналом для Києва.

«Наш намір – дати позитивний політичний сигнал про готовність вибудовувати тісніші відносини з Україною», - підкреслив він.

Водночас дипломат відзначив, що надання плану дій – це лише початок шляху зі скасування віз, оскільки сам документ вимагає серйозних зусиль від української сторони для виконання всіх необхідних вимог у сфері управління кордонами, міграції, політики надання притулку, безпеки, захисту документів.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз почали безвізовий діалог у жовтні 2008 року. У травні цього року сторони домовилися про надання Україні Плану дій зі скасування візового режиму.

25 жовтня Рада закордонних справ ЄС в своїх висновках про «Східне партнерство» визначила основні параметри Плану дій.

Документ складатиметься з двох частин. На першому етапі передбачається внесення змін до законодавства України, а на другому – реалізація внесених змін на практиці.

При цьому країни - члени ЄС вирішили разом з Єврокомісією моніторити виконання Україною поставлених перед нею умов для скасування візового режиму.

Надання плану дій також не означає автоматизму у скасуванні віз.