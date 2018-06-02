Податковий бунт по-хмельницьки: третій день та перша «жертва»

Третій день поспіль на Майдані Незалежності Хмельницького триває акція непокори підприємців обласного центру. Вони вимагають не поспішати з прийняттям нового Податкового кодексу та просяться на аудієнцію до самого Віктора Федоровича. Сьогодні з 10 години ранку понад 3 тисячі підприємців стоять біля стін облдержадміністрації та скандують “Ядуху - на мило”, “Владу - геть!”.

За інформацією голови профспілки “Захист підприємців Хмельницького” Надії Кнець, всі ринки Хмельницького (30 ринків — УНІАН) сьогодні закриті і 35 тисяч підприємців залишили свої робочі місця.

“Ми хочемо побачитися з губернатором Ядухою для того, щоб він домовився з Президентом України про зустріч з нашими підприємцями. Як би там не було, але попередній глава держави Віктор Ющенко проводив наради з підприємцями під егідою “Бізнес і влада - партнери”. Нехай нинішній Президент Янукович дотримається передвиборчих слів “Твій голос буде почути” і “Твою думку буде враховано”. На жаль, жодних наших пропозицій у частині пенсійного страхування до проекту не врахували”, - сказала вона. І пригрозила: у разі ухвалення “біблії” Азарова підприємці Хмельницького складуть патенти.

Не обійшлося без перших “жертв”. За повідомленням голови обласної організації ВО “Свобода” Ігоря Сабія, його однопартійця та приватного підприємця Олександра Павлюка сьогодні вранці викликали на допит до міліції. “Вчора він одержав повістку на допит. За попередньою інформацією, правоохоронці шукають організаторів пікету, який відбувся у вівторок та з’ясовують осіб, які виломили двері облдержадміністрації. Проте всім відомо, що організаторів мітингів підприємців як таких не було, - люди самоорганізувалися і самі прийшли висловити думку”, - зазначив він. Головний “свободівець” краю додав, що у міліції збираються притягнути його до кримінальної відповідальності як організатора пікету. Також фігурантами у цій справі, за його інформацією, проходить 25 підприємців.

У відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Хмельницькій області кореспонденту УНІАН підтвердили, що наразі міліція вирішує питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) щодо осіб, які брали участь у мітингу проти ухвалення Податкового кодексу та пошкодили двері ОДА. Про конкретних підозрюваних осіб мова поки що не йде. Зараз правоохоронці вивчають оперативне відео, зняте під час мітингу, коли були виламані двері облдержадміністрації.

Нагадаємо, що у вівторок, 16 листопада близько 10 тисяч підприємців Хмельницького вийшли на вулиці, щоб заявити незгоду з проектом Податкового кодексу.Того дня, за інформацію поінформованих джерел, губернатора Василя Ядуху та ще деяких чиновників, було виведено через чорний хід Будинку Рад, і вони залишили приміщення.

Віталій Тараненко, фото автора.