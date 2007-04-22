Турчинов: фракція БЮТ готова повернутися до Верховної Ради

Парламентська фракція Блоку Юлії Тимошенко готова повернутися до роботи у Верховній Раді на час опрацювання законопроектів, необхідних для проведення дострокових парламентських виборів.

Про це в ефірі “5 каналу” увечері 21 квітня сказав заступник лідера фракції Олександр ТУРЧИНОВ.

Зокрема, за його словами, повернення до ВР можливо лише в одному випадку - для корекції законодавства, що забезпечить вибори. “Але ж не колись через півроку, через рік-два, а буквально протягом двох тижнів”, - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.

“Усі інші зміни нас не цікавлять. Усі інші зміни будуть прийняті новим парламентом, який, я впевнений, ми оберемо найближчим часом", - заявив О.ТУРЧИНОВ.