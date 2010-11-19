Нардепи попередньо проголосували за свій чистий спокій на два роки

Верховна Рада України попередньо схвалила зміни до Конституції, що стосуються дат проведення наступних чергових виборів народних депутатів, Президента та місцевих виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 305 народних депутатів із 332, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, документ підтримали 179 депутатів від Партії регіонів, 10 – від БЮТ, 41 – від НУ-НС, 26 – від КПУ, 20 – від Блоку Литвина та 29 – позафракційних.

Законопроектом передбачено, що наступні вибори до Верховної Ради мають відбутися в останню неділю жовтня 2012 року, а Президента України – в останню неділю березня 2015 року.

При цьому проектом закону встановлено, що всі органи влади обиратимуться терміном на 5 років.

Крім того, передбачено, що Верховна Рада АР Крим, місцеві ради, а також голови населених пунктів обираються на п’ятирічний термін тільки на чергових виборах.

Остаточне рішення стосовно даного проекту закону Верховна Рада має ухвалити на наступній сесії, що розпочнеться у лютому 2011 року.