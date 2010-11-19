Адвокат заперечує, що Данилишин просив притулку в Чехії

Екс-міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН не просив політичного притулку в Чехії.

Про це УНІАН повідомив адвокат Б.ДАНИЛИШИНА Степан УКРАЇНЕЦЬ.

«Богдан Михайлович не просив політичного притулку в Чехії. Інформація про те, що він нібито попросив притулку, - не відповідає дійсності», - підкреслив С.УКРАЇНЕЦЬ.

Як повідомлялося, деякі ЗМІ 18 листопада писали, що Б.ДАНИЛИШИН подав запит на отримання політичного притулку в Чехії.

«Наші співрозмовники, втім, не повідомляють, коли саме він подав запит на отримання політичного притулку в Чехії», - зазначав, зокрема, «Kyiv Post».

Б.ДАНИЛИШИН, міністр економіки в уряді Юлії ТИМОШЕНКО, був затриманий в Чехії 19 жовтня.

Міжнародний розшук екс-міністра почався в серпні цього року після того, як проти нього була порушена справа про зловживання службовим становищем. Б.ДАНИЛИШИНА обвинувачують у порушенні процедури державних закупівель, через що бюджет країни втратив 13,9 млн. грн.

Сам екс-міністр винним себе не вважає, і упевнений, що за звинуваченнями стоїть тендерна мафія, незадоволена його політикою на посаді керівника Мінекономіки.