Ющенко: соціальні права воїнів УПА мають бути прирівнені до радянських ветеранів

Українські політики мають усвідомити свою відповідальність за примирення ветеранів Радянської армії та УПА –Ющенко

Київ. 9 травня. УНІАН. Українські політики мають усвідомити свою відповідальність перед ветеранами за їх примирення як колишніх воїнів Радянської армії та Української повстанської армії.

Таку думку висловив в інтерв`ю телеканалу «Інтер» Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

«Я думаю, що полiтики, безумовно, повиннi також вiдчути на собi вiдповiдальнiсть за минуле, за нацiональне примирення, за гармонiзацiю стосункiв – перш за все, між нинi живими ветеранами», – сказав В.ЮЩЕНКО.

На переконання глави держави, найкращим подарунком для ветеранів з боку влади має стати відновлення історичної справедливості. Йдеться зокрема про відповідні рішення парламенту та уряду щодо прирівняння соціальних прав воїнів УПА до тих, які мають сьогодні учасники Великої Вітчизняної війни.

«Я думаю, що це другий крок до порозумiння по вiдношенню до тих людей, якi боролися проти фашизму, боролися за Україну, i сьогоднi мають й iсторичне, і моральне право володiти такими правами», – сказав Президент.