Московський патріархат святкуватиме ювілей Володимира і за державні гроші (документи)

День народження предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату митрополита Київського і всієї України Володимира відзначатиметься, в тому числі, і за державні кошти. Це випливає з документів, які потрапили в розпорядження УНІАН.

Зокрема, 11 листопада митрополит Київський і всієї України Володимир звернувся з листом до прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА щодо допомоги у «вирішенні організаційних питань», пов`язаних із візитом в Україну глави Російської православної церкви, патріарха Московського Кирила та предстоятелів і представників усіх помісних православних церков світу, які мають прибути в Україну 22-23 листопада. Нагадаємо, що Патріарх Кирил їде в Україну з метою взяти участь в урочистостях нагоди 75-літнього ювілею глави УПЦ МП.

Зокрема, митрополит Володимир просить українську владу: забезпечити обслуговування літака патріарха Кирила та предстоятелів помісних православних церков на стоянці № 1 в міжнародному аеропорті «Бориспіль»; забезпечити безкоштовне обслуговування членів делегації в ЗОД ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»; забезпечити участь почесної варти для зустрічі предстоятелів помісних православних церков; забезпечити транспортом відповідного класу членів делегацій (легкові автомобілі, автобуси); надати на благодійній основі номери для проживання гостей в готелях «Національний» та «Київ»; надати на благодійній основі приміщення ресторану готелю «Київ» для проведення урочистого прийому 23 листопада; забезпечити правопорядок та охорону делегацій помісних православних церков; забезпечити супровід автомобілями ДАІ, кортежу Святішого патріарха Кирила та предстоятелів помісних православних церков.

У відповідь на це прем`єр-міністр М.АЗАРОВ доручив профільним міністерствам та відомствам надати сприяння УПЦ МП у вирішенні зазначених питань.

«Прошу розглянути за участі представників Української православної церкви, надати відповідне до компетенції необхідне сприяння у проведенні відповідних заходів та поінформувати Кабінет міністрів», - йдеться у листі за його підписом, копія якого також є у розпорядженні УНІАН.

Коментуючи дану ситуацію, релігієзнавець, доцент Львівського національного університету ім. І.Франка Андрій ЮРАШ заявив, що не здивований нею, «виходячи з логіки державно-церковних стосунків, яка утвердилася в Україні останнім часом».

«Не лише по цій події, але й по іншим помітно, що владою прийнята ціннісна установка на співпрацю з Українською православною церквою Московського патріархату. Якщо за попередніх президентів зберігалася хоч якійсь паритет, то зараз відбувся неправомірний зсув в бік однієї з конфесій», - зазначив він.

Також, на думку експерта «УПЦ МП намагається встановити відносини з владою за російським зразком, коли, фактично є одна пріоритетна церква. Це було неможливо до перемоги Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах, зважаючи на поліконфесійність України і відсутність в суспільстві консенсусу з цього питання».

«Соромно за чиновників, які раніше брали участь у заходах за участі різних релігійних організацій, а тепер із заповзятістю віддають перевагу виключно Московському патріархату і, як піонери, вишикувалися в чергу до Києво-Печерської Лаври», - додав А.ЮРАШ.