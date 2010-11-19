Звільнено з-під варти учасницю акції протесту

У Хмельницькому сьогодні ввечері звільнено з-під варти затриману учасницю акції протесту проти Податкового кодексу 16 листопада.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю Управління МВС в області Віктор КОВЕРЗЮК.

“Ми одержали клопотання від депутатів обласної ради та адвоката підозрюваної з проханням звільнення підприємця Тетяни К. з ізолятора тимчасового утримання. Наразі її звільнено з під-варти”, - сказав він.

За словами В.КОВЕРЗЮКА, правоохоронці надалі опрацьовують оперативне відео, на якому знято моменти виламування дверей ОДА.

Як повідомляв УНІАН, стосовно підприємця Тетяни К., 1977 року народження, порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 296 ст. Кримінального кодексу України (хуліганство). Вона підозрюється у пошкодженні дверей ОДА під час пікетування у вівторок, 16 листопада.

Крім того, вона вчора була затримана на 3 доби й перебувала в ізоляторі тимчасового утримання в Хмельницькому.