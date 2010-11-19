БЮТ проведе внутрішнє розслідування щодо сьогоднішнього голосування

Фракція «БЮТ-Батьківщина» 29 листопада обговорить питання щодо можливості виключення з фракції десяти народних депутатів, які підтримали сьогодні зміни до Конституції щодо проведення парламентських виборів у жовтні 2012 року.

Про це УНІАН повідомило джерело в цій політичній силі за підсумками сьогоднішнього засідання фракції ««БЮТ-Батьківщина».

За словами співрозмовника агентства, сьогодні на засіданні фракції обговорювалося це питання, однак спільної точки зору депутати так і не знайшли.

Під час засідання фракції висловлювалися аргументи як за, так і проти можливості виключення десяти депутатів з «БЮТ-Батьківщини». В той же час деяких з тих, чиї голоси були враховані при голосуванні за зміни до Конституції, заявили, що не брали участі в ньому, а просто їх картками проголосував хтось інший. Джерело агентства зауважило, що у зв’язку з цим було доручено першому заступнику лідера фракції ««БЮТ-Батьківщини» Андрію КОЖЕМ’ЯКІНУ провести внутрішнє розслідування та з’ясувати всі обставини, за яких 10 депутатів проголосували за внесення змін до Конституції.

В той же час офіційно журналістам заступник лідера фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій СОБОЛЄВ заявив, що це питання взагалі не обговорювалося. За його словами, у ході засідання «обговорювалося питання прийняття Податкового кодексу, а також голосування у першому читанні щодо внесення змін до Конституції». «Але питання щодо депутатів чи їх виключення взагалі не стояло на порядку денному», - сказав С.СОБОЛЄВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 10 депутатів від БЮТ проголосували за попереднє схвалення змін до Конституції, якими передбачається проведення виборів до Верховної Ради в жовтні 2012 року.

Серед тих, хто проголосував з фракції БЮТ, - Микола БАГРАЄВ, Олександр БУРЯК, Петро ГАСЮК, Іван КУРОВСЬКИЙ, Євген СІГАЛ, Володимир ШКУБЕНКО, Олег ШЕВЧУК, Степан ГЛУЗЬ, Таріел ВАСАДЗЕ, Володимир ШАМАНОВ.