Результати виборів до Рівненської облради
Винесено рішення щодо останнього округу
Із депутатським корпусом Рівненської облради вдалося остаточно визначитися лише на її першій сесії
Як передає кореспондент УНІАН, каменем спотикання стали результати виборів у Кузнецовському виборчому окрузі № 22. Там кандидат від Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" Алла ЧЕРНІЙ набрала на два голоси більше, ніж кандидат від Партії регіонів Віктор КОВАЛЬОВ. Однак останній оскаржував це у судах різних інстанцій, які приймали протилежні ухвали.
Таким чином остаточне рішення вже під час сесії довелося робити членам обласної виборчої комісії. Вони й визнали депутатом облради саме А.ЧЕРНІЙ.
І лише після цього голова ОВК Іван ДОЛГАНСЬКИЙ офіційно оголосив результати виборів і представив новообраний склад депутатів.
До фракції Партії регіонів увійшли 27 депутатів. У фракції "Батьківщина" - 19 народних обранців. По 6 депутатів - у фракціях "Нашої України", "Відродження" і "Всеукраїнського патріотичного союзу". 5 депутатів у фракції "Свобода" і 3 - у "Фронті змін". Один депутат від "Єдиного центру" приєднався до фракції "Народної партії", яка тепер налічує 8 осіб.
Як зазначив також голова ОВК, середній вік депутатів Рівненської облради цієї каденції, як і двох попередніх, - 50 років. Із 80-ти народних обранців лише семеро жінок. Майже половина складу вже обиралася до обласної ради. А 20 були депутатами облради минулого скликання.