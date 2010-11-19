Результати виборів до Рівненської облради

Із депутатським корпусом Рівненської облради вдалося остаточно визначитися лише на її першій сесії

Як передає кореспондент УНІАН, каменем спотикання стали результати виборів у Кузнецовському виборчому окрузі № 22. Там кандидат від Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" Алла ЧЕРНІЙ набрала на два голоси більше, ніж кандидат від Партії регіонів Віктор КОВАЛЬОВ. Однак останній оскаржував це у судах різних інстанцій, які приймали протилежні ухвали.

Таким чином остаточне рішення вже під час сесії довелося робити членам обласної виборчої комісії. Вони й визнали депутатом облради саме А.ЧЕРНІЙ.

І лише після цього голова ОВК Іван ДОЛГАНСЬКИЙ офіційно оголосив результати виборів і представив новообраний склад депутатів.

До фракції Партії регіонів увійшли 27 депутатів. У фракції "Батьківщина" - 19 народних обранців. По 6 депутатів - у фракціях "Нашої України", "Відродження" і "Всеукраїнського патріотичного союзу". 5 депутатів у фракції "Свобода" і 3 - у "Фронті змін". Один депутат від "Єдиного центру" приєднався до фракції "Народної партії", яка тепер налічує 8 осіб.

Як зазначив також голова ОВК, середній вік депутатів Рівненської облради цієї каденції, як і двох попередніх, - 50 років. Із 80-ти народних обранців лише семеро жінок. Майже половина складу вже обиралася до обласної ради. А 20 були депутатами облради минулого скликання.