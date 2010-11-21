Тимошенко: вважаю, що вбивство Гонгадзе замовили Кучма і Литвин

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що нинішній Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ приховує причетність колишнього Президента Леоніда КУЧМИ і чинного голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО з посиланням на інтерв`ю виданню Kyiv Post, в інтернет-версії якого цього фрагменту немає.

Зокрема, вона сказала: "Якщо хочете мою особисту думку як громадянина, то я вважаю, що вбивство Гонгадзе замовили КУЧМА і ЛИТВИН. А Президент Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні робить все можливе, щоб приховати це і захистити їх. Вони з однієї команди".

Свою позицію Ю.ТИМОШЕНКО аргументувала показами «колишнього генерала МВС Олексія ПУКАЧА, який більше року тому був узятий під варту за підозрою у безпосередньому скоєнні вбивства, наявністю аудіозаписів, зроблених у кабінеті Л.КУЧМИ перед вбивством Георгія Гонгадзе, на яких високопоставлені члени Адміністрації обговорюють необхідність змусити непокірного журналіста замовкнути, різними звітами з прокуратури за останні десять років, а також наявністю записки, нібито залишеної покійним міністром МВС Юрієм Кравченком, який у 2005 році був убитий двома кульовими пораненнями в голову», йдеться у повідомленні.

«Ґрунтуючись на всіх цих фактах і документах, суспільство прийшло до переконання, що вбивство було замовлено КУЧМОЮ і ЛИТВИНИМ. Як громадянин України я не змінила своєї думки. Але я не генеральний прокурор і не можу проводити розслідування чи пред`являти звинувачення", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.