Оргкомітет страйку: міліція перешкоджає проїздові до Києва

Співробітники міліції перешкоджають прибуттю до Києва на завтрашню акцію протесту підприємців з різних регіонів України.

Про це УНІАН повідомив представник Організаційного комітету страйку підприємців України Олександр ДАНИЛЮК.

Так, за його словами, в неділю о 17 годині у місті Первомайську Миколаївської області співробітниками міліції було затримано три мікроавтобуси, в яких перебувало 60 осіб. Після спілкування правоохоронців з водіями, ті відмовилися їхати далі. Наразі учасники завтрашньої акції намагаються знайти інших перевізників, щоб ті відвезли їх до Києва.

Подібна ситуація склалася в Житомирі. Там група підприємців, яка мала їхати до Києва на 5-ти автобусах, в останній момент залишилася без траспорту. Перевізники відмовилися везти їх на столицю.