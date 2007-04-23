Янукович у Донецьку став жертвою чорного піару (фото)

Минулими вихідними в Донецьку проти прем`єр-міністра України Віктора Януковича була проведена чорна піар-акція. Невідомі особи розклеїли по всьому місту плакати, що звинувачують главу уряду в різкому підвищенні тарифів на послуги ЖКГ.

На одному з плакатів прем`єр зображений на тлі квитанції з сумою місячного платежу, що перевищує чотириста гривень. На іншому плакаті Віктор Янукович в образі знаменитого червоноармійця, що закликає записатися добровольцем, грізно запитує: «Ти заплатив за новими тарифами?!».

Антипрем`єрські листівки виготовлені кустарним способом на хорошому папері, але з поганою якістю друку. Плакати не містять інформації про замовника, тираж і друкарню.

Остров