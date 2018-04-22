Переважна більшість не вірить в об’єктивність Конституційного суду

Переважна більшість відвідувачів УНІАН-сайту не вірить в об’єктивність Конституційного суду, який розглядає справу щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради. Сподівається на об’єктивне рішення суду лише чверть опитаних. Усього станом на 23 квітня, 11.20 відповіло 3354 респонденти.

Запитання на веб-сторінці агентства сформульовано таким чином: “Чи буде, на Вашу думку, рішення Конституційного суду об`єктивним?”

Відповіді розподілилися таким чином:

Так – 25,4%;

Ні – 60,6%;

Не знаю – 9,4%;

Мені байдуже – 3,4%;

Інше (свій варіант) – 1,2%.

Серед надісланих “своїх варіантів” відповіді характерні такі: “Буде на користь Президента”; “Рішення буде завуальованим”; “Яким би воно не було, частина людей з ним не погодиться”; “Мукання замість рішення”; “На користь коаліції”; “На рішення впливатиме провладна коаліція”; “Якщо відхилить указ Ющенка, то “ні”; “Сумніваюсь”; “Буде політичним”; “Хочеться вірити”; “Важливо, щоб воно було”; “Не впевнений”; “Якщо їм не допомагатимуть збоку, то можливо”; “Воно нічого не вирішує”; “Уже нікому вірити”; “На користь олігархів”; “Скоріш за все – ні”; “Рішення суду – закон”; “Парламент – геть!”; “Якщо суд продасться, то віри немає нікому”; “Рішення буде компромісним”; “Ні, тому що сама Конституція необ’єктивна, а ВР треба розпустити все одно”; “Якщо яники не заважатимуть”; “Суди в нас продажні”.

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