У столичній міліції сподіваються, що підприємці розійдуться самі

У столичній міліції підтверджують інформацію про те, що один із судів Києва прийняв рішення про заборону проведення масових заходів у центрі міста.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, «таке рішення дійсно є. Його буде вручено організаторам акції, і ми сподіваємось, що вони дослухаються і виконають рішення суду, щоб не тривожити виконавчу службу і не залучати її і, напевно, також наших співробітників до його примусового виконання».