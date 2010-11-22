У столичній міліції сподіваються, що підприємці розійдуться самі
17:48, 22 листопада 2010Політика
5388 0
Інакше рішення суду виконають примусово?
У столичній міліції підтверджують інформацію про те, що один із судів Києва прийняв рішення про заборону проведення масових заходів у центрі міста.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, «таке рішення дійсно є. Його буде вручено організаторам акції, і ми сподіваємось, що вони дослухаються і виконають рішення суду, щоб не тривожити виконавчу службу і не залучати її і, напевно, також наших співробітників до його примусового виконання».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter