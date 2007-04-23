У ЦВК підтвердили: ”ліквідаційні” списки БЮТ та Нашої України отримані

До Центральної виборчої комісії надійшли документи від Блоку Юлії Тимошенко та блоку “Наша Україна” про виключення з виборчих списків кандидатів у народні депутати України.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Центрвиборчкому, 19 квітня надійшли документи від виборчого блоку політичних партій „Блок Юлії Тимошенко”. Це, зокрема, витяг з протоколу V міжпартійного з’їзду цього блоку від 19 квітня 2007 року про виключення з виборчого списку БЮТ, що взяв участь у розподілі депутатських мандатів, кандидатів у народні депутати України, які не були обраними до Верховної Ради України V скликання, у кількості 264 особи, та рішення міжпартійного з’їзду БЮТ про виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку.

Також 20 квітня 2007 року було надано відповідні документи від виборчого блоку "Наша Україна". Серед цих документів – звернення від 20 квітня 2007 року, підписане головою партії “Народний Союз Наша Україна" В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ, головою Народного руху України Борисом ТАРАСЮКОМ, головою Конгресу українських націоналістів Олексієм ІВЧЕНКОМ, головою Української республіканської партії "Собор" Анатолієм МАТВІЄНКОМ, головою партії “Християнсько-демократичний союз” Володимиром СТРЕТОВИЧЕМ; рішення міжпартійного з’їзду блоку "Наша Україна" про виключення Партії промисловців і підприємців України зі складу блоку; рішення та витяг з протоколу міжпартійного з’їзду "Нашої України" про дострокове припинення повноважень народних депутатів України, обраних від блоку у кількості 9 осіб; рішення міжпартійного з’їзду блоку "Наша Україна" від 19 квітня 2007 року про виключення кандидатів у народні депутати з виборчого списку блоку та звернення до ЦВК про виключення кандидатів у депутати від "Нашої України", які за підсумками результатів виборів народних депутатів 26 березня 2006 року вважаються необраними, із виборчого списку блоку "Наша Україна" з № 88 до № 448 (303 особи) та відповідний витяг з протоколу міжпартійного з’їзду блоку.

Зазначені документи знаходяться на розгляді у членів Центральної виборчої комісії та працівників юридичного управління Секретаріату Комісії.