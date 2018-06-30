Валдас Адамкус: почувайтеся рівними серед рівних та не жертвуйте своїми ідеалами

Інститут світової політики продовжує запрошувати до України людей, які мали б підтримувати українських єврооптимістів і вселяти надію у песимістів. Такі зустрічі у колі журналістів та експертів швидше нагадують неформальний діалог. Цього разу до України приїхав Валдас Адамкус, екс- президент Литви, особа, зусиллями якої країна приєдналася до ЄС та НАТО. Завдяки йому став можливий європейський прорив цієї балтійської країни.

ПРО СЕБЕ ТА УКРАЇНУ

Я бував вже в Україні. Я не забуду те, що бачив у дні Помаранчевої революції. Пам’ятаю людей, які мали свій погляд на те, як саме повинні відбуватися демократичні перетворення. Не можна навчитися демократії з книжок. Демократія зростає із людьми, які повинні цього навчитися. Було дуже мало прикладів, коли країна швидко змінилась. Доносити демократичне розуміння, це – постійний процес. Я не думаю, що нинішня ситуація існуватиме без змін. Україна зробила свій вибір. Я спостерігаю за діями, які робить нинішній уряд. І він дуже відрізняється від попереднього. Я спілкувався із вашими попередніми урядами. Попередні лідери сповідували філософію, яку я поділяю.

Литва швидко йшла шляхом перетворень, дуже швидко розвивалась. Вона прийняла принципи західної демократії, у які я вірю.

ПРО УКРАЇНУ, ЄС ТА БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ

Я був прибічником України у її прагненні приєднатися до європейської спільноти. Ми ще на мали диппредставництва в Бельгії, але ми створили Інформаційний центр, який сприяв би вступу в НАТО. Європейські організації висунули Литві певні критерії, та у нас було мало часу виконувати вимоги, щоб відповідати тим критеріям. Знаю, що чинний президент України задекларував мету - членство в ЄС. Литва працювала над тим наполегливо, тому нам це вдалося.

Дивлячись на ЄС з Литви, думаю: ми вчинили правильно. Не думаю, що без ЄС наші успіхи були б такими значними. Так, великі країни ЄС деколи використовуються свій статус для досягнення цілей. Малі країни намагаються, щоб їх почули. Втім, я – оптиміст. Європа потрібна Україні. Україна потрібна Європі. Коли ви виконаєте всі вимоги, давайте пошукаємо добрих адвокатів, добрих друзів. Ви маєте литовську підтримку, Польща завжди виступає на підтримку України. Слід шукати групи країн, які готові будуть стати вашими адвокатами. Виконайте всі норми та приписи в освіті, судовій системі та інших царинах суспільно-політичного життя. Вже зараз є країни, які раніше проголошували вашу неготовність до членства, а зараз стверджують, що ви зростаєте та розвиваєтеся.

План щодо надання безвізового режиму, укладений на саміті ЄС у Брюсселі, це – добрий крок. Від цього виграють всі. Сподіваюся, що вимоги, які виставлять Україні, будуть не дуже жорсткі.

ПРО ТРИКУТНИК: ЄС, РОСІЮ ТА УКРАЇНУ

Відносини ЄС із Росією - дуже чутливе питання. Я мав багато зустрічей та розмов на цю тему, у тому числі і за зачиненими для преси та громадськості дверима. Там обговорювали те, якщо запрошувати Росію, то в якій якості? Ясності та одностайності у погляді на Росію немає у самих членів ЄС. Існує, скажімо дипломатично, обережне ставлення до Росії. Коли сьогоднішня Україна через своїх лідерів декларує своє бажання стати членом ЄС, то є країни, які кажуть: “Ми вам віримо”. Але вам слід шукати аргументів на підтвердження своїх прагнень. Коли я кажу, що Україна хоче та може приєднатися до спільноти, мені кажуть: ти надто оптимістичний, там не все так, як ти кажеш. Існують чинники, які створюють недовіру вашій декларації.

ПРО ЕНЕРГЕТИЧНУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЛИТВИ

Щодо нинішньої незалежності Литви від Газпрому. Ми завжди прагнули енергетичної незалежності. На початку 1990-х в один день нам перекрили нафтопровід “Дружба”. Але ми знайшли нафту в інших країнах. Ми побудували нафтовий термінал на Балтиці, який і зараз зацікавлений купити Газпром. Нам поставили велику ціну на газ. Втім, ми ввели програму енергозбереження. Ми самі маємо резерв енергетики, який потребує наша економіка. Але Газпром зацікавлений продавати нам газ. Ми маємо достатньо джерел, щоб забезпечити нашу економіку. Ми закрили наш атомний завод, тому що цього вимагав ЄС. ЄС вимагав цього, мотивуючи, що це був “чорнобильський” тип реактора. Реактор був модернізований, перебудований, від чорнобильського там залишилася лише назва, а станція могла працювати до 2025 року. Але, коли партнери ЄС наполягали, уряд пішов назустріч. Ми побудуємо свою АЕС. Ми будемо імпортувати електроенергію, і до, речі, серед ймовірних партнерів розглядаємо і Україну. Нас не знищать.

ПРО “ФОРТЕПІАННЕ” ГОЛОСУВАННЯ У ПАРЛАМЕНТІ

Те, що ви описали, як у вас депутати голосують картками за інших депутатів,є і у Литві. Один з наших депутатів голосував за іншого одинадцять разів. Але ми не граємо на фортепіано. Ми танцюємо. Але якщо серйозно, коли у нас з’ясувалося, що один депутат поїхав у відпустку, та дав свою картку для голосування колезі, то преса та телекоментатори почали це критикувати. Один з цих депутатів виключений з парламенту. Доля другого ще вирішується.

ПРО СЕБЕ ТА ЛИТОВСЬКИЙ РУХ СПРОТИВУ

Я не знаю, хто вигадав міф, що Литовський легіон, до якого я належав під час Другої Світової війни, співпрацював із німецькою армією. Легіон Литви - це був рух спротиву. Він не належав до жодної армії, це було підпілля, яке боролося із німецькою окупацією, видавало листівки. Втім, коли 1944 року Литву окупували радянські танки, ці хлопці почали боротися із радянською окупацією. І ми були дуже молоді, ми були ідеалісти. Це тільки в сімнадцять років можна було вірити, що гвинтівками (у нас були французькі гвинтівки) можна подолати танки.

ПОРАДА АДАМКУСА УКРАЇНЦЯМ

Почувайтеся рівними серед рівних. Будьте тими, хто має якісь ідеали, та не буде ними жертвувати. Ви не мусите поступатися ідеалами. Найкраще служіння - служіння своєму народу. Не треба здаватися.

Записала Олена Мігачова