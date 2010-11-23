Азаров відправив підприємців до Клюєва, й упевнений, що компроміс буде

В уряді створено робочу групу, яка займатиметься врегулюванням окремих положень Податкового кодексу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив журналістам під час візиту до Лівії.

М.АЗАРОВ зазначив, що таку групу створено за його дорученням, і очолив її перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Прем`єр-міністр закликав представників малого бізнесу, які працюють за спрощеною системою оподаткування, вести діалог з урядом: «Краще за все вирішувати ці питання не у наметових містечках або деінде. Краще за все питання врегулювання положень Податкового кодексу вирішувати шляхом ведення діалогу. І я перед від’їздом до Лівії створив робочу групу під керівництвом першого віце-прем`єр-міністра Андрія КЛЮЄВА, до складу якої входять всі необхідні спеціалісти, у тому числі голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННІК. Я попросив, щоб ця робоча група протягом кількох днів ще раз повернулася до положень Податкового кодексу, які не влаштовують людей, що працюють за спрощеною системою оподаткування. Я глибоко переконаний, що компроміс буде знайдено», - зазначив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, А.КЛЮЄВ зустрічався з протестуючими в Києві підприємцями для обговорення норм Податкового кодексу у вечорі 22 листопада, також планує провести такі зустрічі сьогодні у вечорі та завтра. «Я думаю, що до кінця завтрашнього дня (24 листопада – УНІАН) ми вже сформулюємо всі розумні пропозиції, які будуть підтримані», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він зазначив, що “розумні” зауваження і пропозиції підприємців стосовно Податкового кодексу будуть найближчим часом враховані у законопроекті про внесення змін до Податкового кодексу.