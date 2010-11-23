Психічно хворий порізав трьох людей у Чернівцях

У Чернівцях протягом доби від ножових поранень постраждали четверо місцевих жителів.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, до Шевченківського райвідділу міліції звернулись 40 та 51-річні жителі обласного центру, які повідомили, що їх 24-річний сусід завдав їм ножові поранення. Згодом з лікарні надійшло повідомлення, що з різаною раною в ділянці лопатки, звернувся 66-річний чернівчанин, який також потерпів від рук цього чоловіка.

Нападника за місцем проживання затримали співробітники міліції, які з’ясували, що тілесні ушкодження він завдавав безпричинно. Чоловік до цього вже мав проблеми з психічним здоров’ям та був на лікуванні у психіатричній лікарні.

Того ж дня ножові поранення отримав 21-річний чернівчанин в одному із розважальних закладів міста. Співробітники карного розшуку затримали по «гарячих слідах» за скоєне 23-річного місцевого жителя. За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України – замах на вбивство.