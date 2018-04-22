Томенко йде на Київ?

Занурившись в пристрасті, що вирують в країні, ми всі, здається, дещо забули про те, що відбувається навколо столичної влади. Адже якщо придивитися, то можна відзначити, що політикум не припиняє боротьбу за Київ. І в цьому сенсі показовими є дві події, події у понеділок. По-перше, в УНІАН дав прес-конференцію народний депутат України, бютівець Микола Томенко, практично в цей же самий час на брифінгу в стінах Київради виступив перший віце-мер Анатолій Голубченко. Сказане обома державними мужами було вельми контрверзійним. І шкода, що їхні виступи відбулися в різних місцях, оскільки це дещо ускладнило можливість побачити протилежні погляди на те, що відбувається в столиці.

Ми спробуємо до деякої міри звести опонентів. Отже, в своєму звіті типовий «міцний господарник», людина в роках Анатолій Голубченко розповів, що міська влада робить для блага киян. Виступ молодого гострослова Миколи Томенко містив перелік того, чого міська влада не робить для блага киян, або того, що міська влада робить не для їх блага.

Почав Голубченко з досягнень. Отже, якщо вистачить пальців – загинайте: за попередній рік в Києві створено більше 21 тисячі робочих місць, а середня зарплата в столиці становить тепер 1886,21 гривні. Крім того, за перший квартал 2007 року доходи бюджету зросли проти аналогічного періоду 2006-го на 45,1%, склавши 1,7 млрд. гривень. А ще Голубченко пообіцяв: «Я думаю, що зарплата в 300 доларів – це та зарплата, яку вчителі зможуть одержати в 2008 році». «Програма з соціально-економічного розвитку виконана», – резюмував чиновник.

Натомість Томенко заявив, що за минулий рік в Києві на 100% не виконана жодна соціально-економічна і гуманітарна програма. Нова влада не побудували жодного нового дитсадка, школи, спортивного закладу тощо. Крім того, не зданий в експлуатацію центр кардіології, який мали здати ще до дня незалежності України в 2006 році. «За рік діяльності команди Леоніда Черновецького мільйонери, які підтримують місцеву владу, стали мільярдерами. Водночас потерпілими стали більшість киян – жителі «працюючого» і «думаючого» Києва», – не приховував свого гніву бютівець.

Зі свого боку, Голубченко окремо торкнувся болісної проблеми підвищення тарифів на ЖКГ у столиці. Він визнав, що це був болісний і непопулярний крок, але – такі реалії. «І на ньому відігралися всі, хто тільки міг відігратися і продовжує це», – сказав чиновник. Ясно, кого мав що на увазі виступаючий: це, насамперед, опозиція в Київраді, основу якої складали і складають представники БЮТ. Проте, на думку Томенка, саме за адресою Хрещатик, 36 відбулася «перша політична зрада». Адже, як відомо, до промерської більшості Київради ввійшла третина депутатів від Блоку Юлії Тимошенко і представники «Нашої України», засмучувався Томенко.

Голубченко заявив, що КМДА взяла на себе зобов`язання побудувати 698 тисяч квадратних метрів житла, майже половину всього будівництва в Києві. Він також сказав, що грошей із спеціального міського бюджету було освоєно не стільки, скільки хотілося б. А все тому, що продаж першої київської ділянки землі пройшов із запізненням. Питання про київську землю – одне з найболісніших для бютівців. Тому Томенко заявив: «Одним з ключових завдань київської влади залишається приватизація землі на користь політичних сімей. Найнебезпечніше, що зараз готуються проекти приватизації земельних ділянок соціальної інфраструктури Києва (шкіл, дитсадків, парків, поліклінік, лікарень тощо), які дозволять продавати ці землі без рішення київської громадськості».

Найцікавіші питання стосувалися проведення в Києві чемпіонату з футболу Євро-2012. Голубченко наголосив, що українські будівельні компанії повинні вже сьогодні серйозно готуватися до проведення цього заходу, щоб стати конкурентоздатними і вигравати тендери на будівництво. "Я думаю, що, перш за все, потрібно давати сигнали бізнесу, який нині будує в Києві різні споруди... А наше завдання як адміністрації – створити всі умови, щоб їм було легше це реалізовувати", – сказал чиновник.

При тому, на думку Томенко, ситуація в столиці з підготовкою до Євро-2012 трагічна і назвав «неприхованою брехнею» всі заяви столичної влади з цього приводу. Він також розкритикував заяви київської влади про намір привернути бюджетні столичні кошти в підготовку до чемпіонату.

Журналісти запитали у Голубченка, що він думає про критику, яка звучить в цей час з вуст Томенка на іншому кінці Хрещатика на адресу Київради. «Якщо йдеться про Київську міську раду, то, перш за все, необхідно подумати Київській міській раді, депутатам», – відповів чиновник, тонко натякнувши таким чином, що столичні справи депутата ВР Томенка стосуватися не повинні. І отут виникає серйозна розбіжність. Томенко наполягає на тому, що одночасно з достроковими парламентськими виборами необхідно провести вибори столичного міського голови і вибори до Київради.

Нардеп не виключив, що в разі досягнення домовленості про висунення єдиного кандидата від опозиції, ця кандидатура не обов`язково може бути від БЮТ. Але якось тяжко віриться, що прихильники Юлії Володимирівни погодяться на таке. А найбільш вірогідний кандидат від БЮТ на головування в Києві, де у блоку дуже високий рейтинг, – саме і є Томенко.

“Як сказав відомий спортсмен Черновецький, 200 млн. євро йому дайте, і він стадіон побудує. Я все зроблю, щоб не дати жодної копійки бюджетних коштів. Не треба за бюджет стадіони будувати”, – зазначив народний депутат. Чи не було це його першою передвиборною обіцянкою?

Антон Зікора