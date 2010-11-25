Інтерпол: Данилишин не просив в Чехії про притулок

Український Інтерпол не володіє інформацією про те, що екс-міністр економіки Богдан Данилишин просив Чехію про надання політичного притулку.

"Офіційно нашими каналами така інформація не надходила", - сказав керівник робочого апарату Укрбюро Інтерпола Василь Неволя на брифінгу в четвер.

Він також повідомив, що одразу після встановлення місця знаходження Данилишина до Міністерства юстиції було направлено пакет документі для його екстрадиції.

"Потім на адресу чеської сторони був надісланий ще один додатковий пакет документів з перекладами чеською мовою, це було 29 жовтня", - сказав він.

"Зараз всі ці документи знаходяться на розгляді чеської сторони. Ця процедура займає певний проміжок часу. Який саме проміжок часу ми не знаємо", - зазначив він.

Українська правда