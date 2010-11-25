Губернатор Закарпаття пообіцяв передати звернення Януковичу

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олександр ЛЕДИДА пообіцяв підприємцям передати їхнє звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою ветувати Податковий кодекс.

Як передає кореспондент УНІАН, після того як учасники акції протесту намагалися увірватися до приміщення Закарпатської ОДА, О.ЛЕДИДА та голова Закарпатської обласної ради Іван БАЛОГА зустрілися з мітингувальниками.

Від імені підприємців виступила голова регіонального відділення Української спілки підприємців та промисловців України Маргарита МОЩАК. Вона передала керівництву області звернення та понад 600 підписів ужгородських підприємців до Президента.

«Ми розуміємо, що ні облдержадміністрація, ні облрада не впливають на думку Президента і не можуть посприяти накласти вето на Податковий кодекс. Ми не просимо це робити, ми просимо донести до Віктора ЯНУКОВИЧА позицію закарпатських підприємців і передати йому наші підписи», - сказала М.МОЩАК.

У свою чергу, О.ЛЕДИДА зауважив, що Україні потрібен Податковий кодекс.

«Якщо ми йдемо в Європу, хочемо мати європейський рівень життя, то мусимо пристосовувати наше законодавство до європейських норм», - додав він.

О.ЛЕДИДА пообіцяв підприємцям передати Президентові їхні вимоги та підписи.