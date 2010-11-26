Медведєв з Януковичем затягнули зустріч тет-а-тет майже в 3 рази

У заміській резиденції Президента Росії «Горки» почалося IV засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, засідання почалося після зустрічі у форматі тет-а-тет Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА, яка тривала близько двох з половиною годин замість запланованих 45 хвилин.

Перед початком двосторонньої зустрічі була проведена коротка протокольна зйомка, на якій президенти тільки привітали один одного і нічого не говорили публічно.

З українського боку в засіданні комісії беруть участь глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН, міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО, міністр транспорту і зв`язку Костянтин ЄФИМЕНКО, міністр оборони Михайло ЄЕЛЬ, міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК, міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК, міністр економіки Василь ЦУШКО, голова Державної митної служби Ігор КАЛЕТНИК, голова Державної прикордонної служби Микола ЛИТВИН, посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО та інші.

З російського боку в засіданні комісії беруть участь глава Адміністрації Президента РФ Сергій НАРИШКІН, міністр закордонних справ Сергій ЛАВРОВ, перший віце-прем`єр Ігор ШУВАЛОВ, міністр культури Олександр АВДЄЄВ, міністр транспорту Ігор ЛЕВИТІН, міністр економічного розвитку Ельвіра НАБІУЛЛІНА, міністр оборони Анатолій СЕРДЮКОВ, міністр сільського господарства Олена СКРИННІК, міністр освіти і науки Андрій ФУРСЕНКО, а також голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР, президент «Об`єднаної авіабудівної корпорації» Олексій ФЕДОРОВ та інші.