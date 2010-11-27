Королевська: корупція дає найбільше податкове навантаження на всю країну

“Сьогодні на Майдані стоять не тільки підприємці, але й усі люди, які виступають проти філософії, закладеної владою у Податковий кодекс - філософії побудови країни для багатих і всемогутніх, які живуть за рахунок бідних і безправних». Про це сказала голова Комітету Верховної Ради України з промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА у прямому ефірі «Шустер Live».

Народний депутат переконана, що влада хоче сформувати в Україні модель абсолютно залежного від влади суспільства. «Підприємці і прості люди, які приходять на Майдан, не хочуть жити в країні жебраків, безробітних і безправних. Люди розуміють, що «податкова реформа» сьогодні позбавить їх робочих місць; після цього «пенсійна реформа» примусить їх працювати до смерті; а житлово-комунальна реформа обкладе непомірними штрафами».

«Підприємці більше не бажають чекати, і відстоюють свої права і свободи. І люди підтримали підприємців, тому що зрозуміли, що скоро прийдуть і за ними. Вони разом зараз на Майдані, щоб захистити своє майбутнє», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, головна проблема оподаткування в Україні полягає у тому, що вона будується на помилковій філософії. «В усьому світі люди платять податки за те, щоб жити в нормальному, цивілізованому суспільстві. У нашій країні з людей збирають оброк, який ділить між собою чиновницька верхівка», - сказала депутат.

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що пріоритетом податкової реформи повинна стати боротьба з корупцією: «Корупція сьогодні дає найбільше податкове навантаження на всю країну. Саме з цією проблемою нам необхідно розібратися у першу чергу». На думку голови парламентського комітету, для викорінення корупції слід зробити більш прозорим розподіл бюджету, змінити принципи адміністрування податкової системи, а також функції контролюючих органів.