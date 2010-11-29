Підприємці кличуть політиків на Майдан
Акція вийшла за межі вузьких економічних вимог?
Генеральний координатор Всеукраїнської акції протесту Олександр ДАНИЛЮК закликає приєднатись до мітингу на Майдані Незалежності 29 листопада прихильників усіх патріотичних політичних сил.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності, за словами О.ДАНИЛЮКА, акція, що розпочиналася як протест підприємців проти Податкового кодексу, вийшла за межі вузьких економічних вимог і набула усіх ознак загальнонаціонального політичного протесту.
«Штучне стримування участі в акції представників політичних сил є шляхом до її маргіналізації й затухання. Нам потрібне якісне політичне представництво для ретрансляції й відстоювання наших вимог на найвищому політичному рівні. Політики, які сприймають наші гасла і поділяють наші погляди на ситуацію в країні, мають приєднатися до цього протесту», - заявив О.ДАНИЛЮК.
На думку координатора, “стримування вимог протестуючих у межах аполітичної риторики й угодовського діалогу з владою є штучним процесом, інспірованим тією ж владою, й скерованим на дезорієнтацію і розкол у лавах учасників акції”.