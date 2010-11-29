Підприємці кличуть політиків на Майдан

Генеральний координатор Всеукраїнської акції протесту Олександр ДАНИЛЮК закликає приєднатись до мітингу на Майдані Незалежності 29 листопада прихильників усіх патріотичних політичних сил.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності, за словами О.ДАНИЛЮКА, акція, що розпочиналася як протест підприємців проти Податкового кодексу, вийшла за межі вузьких економічних вимог і набула усіх ознак загальнонаціонального політичного протесту.

«Штучне стримування участі в акції представників політичних сил є шляхом до її маргіналізації й затухання. Нам потрібне якісне політичне представництво для ретрансляції й відстоювання наших вимог на найвищому політичному рівні. Політики, які сприймають наші гасла і поділяють наші погляди на ситуацію в країні, мають приєднатися до цього протесту», - заявив О.ДАНИЛЮК.

На думку координатора, “стримування вимог протестуючих у межах аполітичної риторики й угодовського діалогу з владою є штучним процесом, інспірованим тією ж владою, й скерованим на дезорієнтацію і розкол у лавах учасників акції”.