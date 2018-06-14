ВР за півгодини народила новий Податковий кодекс

17:20Майдан зустрів нову редакцію кодексу салютом

Підприємці, які проводять на Майдані Незалежності у Києві акцію протесту проти Податкового кодексу, салютом зустріли рішення Верховної Ради, яка врахувала усі поправки Президента до цього документа і зберегла таким чином податкові права підприємців в існуючих межах.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз на Майдані Незалежності перебувають близько тисячі учасників акції.

16:42 Верховна Рада вже прожувала 25 сторінок - новий Податковий кодекс є Верховна Рада ухвалила у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 268 народних депутатів із 417 зареєстрованих у сесійній залі.

За нову редакцію Податкового кодексу проголосували 7 народних депутатів із фракції «БЮТ-Батьківщина» і 13 – із фракції НУ-НС.

Перед цим народні депутати підтримали усі пропозиції Президента до Податкового кодексу.

За це рішення проголосували 258 народних депутатів із 416 зареєстрованих у сесійній залі.

Рішення ухвалювалося без обговорення. Перед цим виступили лише перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА та голова Комітету ВР з питань митної та податкової політики Віталій ХОМУТИННІК. На все про все депутатам вистачило півгодини.

16:18 ВР засіла за податкові ідеї Януковича

Верховна Рада розпочала розгляд пропозицій Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Податкового кодексу

Як передає кореспондент УНІАН, доповідачем з цього питання виступає перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА, а співдоповідачем – голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННІК.

Пропозиції Президента до Податкового кодексу, які надійшли до ВР, складаються із 25 сторінок, а пропозиції до ряду законів у зв’язку із введенням Податкового кодексу – з 9 сторінок.

14:21 МВФ погрожує Азарову закрити кредит у разі поступок «спрощенцям»?

МВФ не підтримує позицію уряду щодо поступкок "спрощенцям", наполягаючи на збереженні попередньої моделі спрощеної системи, представленої в Податковому кодексі, який ветував президент.

Про це в коментарі "Економічній правді" розповіло джерело у Мінфіні.

"Наприклад, МВФ принципово не погоджується із розширенням сфери спрощеної системи і наполягає на тому, щоб заборонити цілому переліку видів діяльності перебувати на "спрощеній" системі", - зазначив чиновник Мінфіну.

Він наголосив, що таким чином під загрозою опинилася видача другого траншу від міжнародних кредиторів.

10:09 2 тисячі підприємців зібрались на Майдані Близько 2 тисяч підприємців беруть участь у мітингу на Майдані Незалежності в Києві проти Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, водночас, за даними міліції, у мітингу беруть участь близько 1,5 тис. осіб.

Мітингувальники продовжують прибувати до центральної частини Києва.

Безпосередньо у центрі столиці міста охорону громадського порядку забезпечують 40 працівників міліції. Ще 1100 перебувають у резерві.

1 ГРУДНЯ

13:20 У БЮТ думають, що Азаров, Бродський і Тігіпко сховаються Перший заступник лідера фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій СОБОЛЄВ вважає, що з високопосадовців ніхто не понесе відповідальність за розробку та ухвалення Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами С.СОБОЛЄВА, автори Податкового кодексу «сховаються». «Це АЗАРОВ, без сумніву, це ТІГІПКО, який відповідає за економічний блок, це голова Держкомпідприємництва (Михайло БРОДСЬКИЙ – УНІАН)», - сказав С.СОБОЛЄВ.

С.СОБОЛЄВ наголосив, що всі чітко розуміють, що без верховної волі Президента такий вигляд Податковий кодекс ніколи не мав би. «На мій погляд, йде велика гра, коли з одного боку когось відправляють у відставку, як це пишуть про БРОДСЬКОГО, і, таким чином, знаходять цапів-відбувайлів, а далі нічого», - сказав він.

09:23 Янукович хоче, щоб в основі бюджету-2011 був новий Податковий кодекс

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що державний бюджет на 2011 рік буде опрацьовано і ухвалено вже на основі нового податкового законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час робочої зустрічі із Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Томасом МІРОВИМ, яка відбулася сьогодні в Астані у кулуарах самміту ОБСЄ.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що на сучасному етапі економічна ситуація в Україні стабілізується.

«Мною ініційована програма реформ на 2010-2014 роки. Затверджено план-графік її реалізації. І поки що ми ідемо за графіком», - поінформував Президент України.

При цьому він акцентував увагу на пріоритетних напрямках здійснення реформ в Україні, зокрема удосконалення регуляторної політики та податковій і бюджетній реформах.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Податковий кодекс зараз знаходиться на розгляді у Верховній Раді.

«Але сподіваюся – він буде закладений в основу бюджету на 2011 рік, тобто на нових законодавчих засадах буде забезпечена реалізація реформ у бюджетній сфері”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

30 ЛИСТОПАДА

12.57 Янукович: сьогодні я наклав вето на Податковий кодекс

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ухвалив рішення ветувати Податковий кодекс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в аеропорту «Бориспіль» перед відльотом до Казахстану.

Таке рішення В.ЯНУКОВИЧ ухвалив після наради з питання Податкового кодексу, проведеної прямо в аеропорту, в якому брали участь прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, члени уряду.

«Ми домовилися, що робоча група, яка сьогодні створена урядом за участю представників Президента, малого і середнього бізнесу, сьогодні - завтра напрацює зміни до Податкового кодексу, які я розгляну у четвер, і у разі, якщо вони відповідатимуть тим вимогам, які стоять перед цим кодексом, я їх підпишу і подам до парламенту. Сьогодні я наклав вето», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він відзначив, що на сьогодні є всі умови створити документ, який би дозволив модернізувати економіку і вивести її з тіні. «Я вірю, що через дві доби люди, які відповідають за цей документ, свою справу виконають», - сказав Президент.

29 ЛИСТОПАДА

19.00 Депутат Європарламенту закликає Януковича прислухатися до вимог підприємців

Депутат Європарламенту Ребекка ХАРМС (група «зелених», Німеччина) закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і український уряд прислухатися до вимог малого й середнього бізнесу.

Про це йдеться в її коментарі, переданому УНІАН.

«В.ЯНУКОВИЧ і український уряд повинні враховувати критику громадян», - заявила депутат.

«Громадяни України показують своїми протестами, що шлях до свободи й демократії незворотний», - додала вона.

При цьому європейський депутат зазначила, що мирні демонстрації, в яких беруть участь тисячі підприємців по всій Україні, не можуть бути придушені за допомогою сили.

За її словами, свобода зборів, право на власну думку й на протести проти рішень уряду мають важливе значення для демократії.

«Наразі завдання В.ЯНУКОВИЧА полягає в тому, щоб, виконуючи вимоги МВФ із реформування економіки, не робити це лише за рахунок малого бізнесу», - висловила переконання Р.ХАРМС.

«Тільки в такому разі соціальний мир в Україні може бути забезпечено», - підкреслила вона.

17:14 Підприємці призупинили акцію протесту до четверга Підприємці до четверга, 2 грудня, призупинили акцію протесту, очікуючи відповіді Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це УНІАН повідомив представник Координаційної ради підприємців України Володимир ДОРОШ.

За його словами, організатори акції, враховуючи складні погодні умови, вирішили зробити паузу, «але це не означає, що вона припинена, оскільки може відновитися у будь-який момент».

Крім того, В.ДОРОШ зауважив, що акція відновиться у четвер, якщо глава держави не дасть відповіді на вимоги підприємців щодо Податкового кодексу.

«Але остаточне рішення щодо акції залишається за координаційною радою», - сказав він.

17:04 Підприємці заявляють, що на зустріч з Азаровим їх ніхто не кликав Представники підприємців, які протестують на Майдані Незалежності у Києві проти набуття чинності Податковим кодексом, провели зустріч з представниками уряду на чолі з міністром фінансів Федором ЯРОШЕНКОМ у Кабінеті міністрів України.

Про це УНІАН повідомили у Громадському русі “Відсіч”, що виступає співорганізатором акції.

За інформацією громадського руху, всього у зустрічі брали участь представники 127 підприємницьких організацій.

Як зазначили співорганізатори акції, серед цих людей частина до сьогодні перебувала на «дуже обережних позиціях», їхні організації не брали участі у протестах, і досі вони відмовлялися від політичних вимог та виступали за співпрацю із владою.

Однак сьогодні, як зазначають у "Відсічі", ситуація дещо змінилася. Урядовці на чолі з Ф.ЯРОШЕНКОМ пропонували спілкуватися до пізнього вечора, обговорювати кодекс і надавати пропозиції. Натомість, після третього виступу один із представників підприємців запитав присутніх, хто з них виступає за ветування Податкового кодексу, після чого усі проголосували за вето.

Після цього учасники зустрічі з боку протестуючих громадян залишили приміщення.

У “Відсічі” також зауважили, що не отримували ніякої інформації чи запрошення на зустріч з прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, про яку сьогодні заявляла його прес-служба.

14:13 Підприємці не прийшли на зустріч з Азаровим

Представники підприємців, протестуючих на Майдані Незалежності в Києві проти набуття чинності Податкового кодексу, не прийшли сьогодні на переговори до прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прем`єра Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

«Микола Янович був готовий зустрітися з підприємцями сьогодні о 12.00, але вони не прийшли», - сказав В.ЛУК’ЯНЕНКО.

При цьому він підкреслив, що уряд залишається готовим до зустрічі з представниками підприємців для обговорення питань, пов`язаних з підготовкою остаточного варіанту Податкового кодексу.

12.50 Підприємці кажуть, що на Майдані зібралося 7 – 10 тисяч людей

Станом на 12:00 на Майдані Незалежності в Києві перебувають близько 7 - 10 тис. підприємців, які протестують проти нового Податкового кодексу, повідомили УНІАН в Громадському русі “Відсіч”, що виступає співорганізатором акції.

У русі також наголосили, що повторюється ситуація з попередніми акціями, коли міліція не допускає мітингувальників до Києва, перешкоджаючи їх проїзду. Зокрема, так само блокується Одеська траса, під’їзди зі сторони Чернігова. Тиску також піддаються перевізники, яким погрожують відібрати ліцензії.

Співорганізатори також зазначили, що останнім часом побільшало проблем з придбанням квитків на поїзди. У “Відсічі” висловили припущення, що це пов’язано з намаганням влади перешкодити частині мітингувальників дістатись Києва залізною дорогою. Співорганізатори також зазначили, що проблемним є навіть купити залізничні квитки на грудень, коли зазвичай пускають додаткові поїзди напередодні новорічних свят.

10:09 На Майдані - більше 1,5 тисячі мітингувальників Сьогодні вранці підприємці продовжили на Майдані Незалежності в Києві акцію протесту проти нового Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі на головній площі столиці перебуває понад 1,5 тис. мітингувальників, які прибули з різних регіонів України. Втім, люди продовжують підходити.

28 ЛИСТОПАДА

20:22 Тигіпко вважає, що не можна йти на компроміс з підприємцями

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТИГІПКО вважає, що в питанні спрощеної системи оподаткування влада не повинна йти на компроміси з підприємцями.

Про це він заявив в інтерв`ю телеканалу "1+1" в неділю.

"Є питання, за якими, я вважаю, ми не повинні йти ні на які компроміси", - сказав він.

За словами С.ТИГІПКА, саме через систему спрощеного оподаткування «у нас йде велике відмивання грошей". Крім того, зауважив віце-прем’єр, саме через цю систему йде велика кількість контрабанди.

С.ТИГІПКО вважає, що можна було б досягти домовленості про збільшення граничного розміру продажей, які підпадають під систему спрощеного оподаткування. "Ми можемо в принципі піти на те, щоб збільшити обсяг реалізації, але якщо збільшувати обсяги, одразу треба думати про контроль", - сказав він.

20:17Азаров знайшов два способи врахувати вимоги підприємців

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що найближчими днями Верховна Рада внесе зміни до Податкового кодексу з урахуванням вимог підприємців.

Про це він повідомив в ефірі ICTV в неділю, коментуючи вчорашні зустрічі з ними на Майдані Незалежності.

Прем`єр зазначив, що у понеділок, 29 листопада, планується погодити зміни, які необхідно внести до документу, і надалі, якщо президент вирішить його ветувати, то парламент на своєму засіданні внесе узгоджені зміни.

Другий варіант, зауважив М.АЗАРОВ, полягає в тому, що президент після аналізу підготовлених пропозицій підписує Податковий кодекс, проте за умови, що він набуває чинності після внесення узгоджених змін.

«Парламент збирається, голосує ці зміни, і вони набувають чинності одночасно з набуттям чинності Податкового кодексу. Тобто, практично, два варіанти абсолютні рівнозначних за результатом. Різниця лише в тому, що або ми одразу починаємо працювати над бюджетом, або ми цю роботу повинні відкласти на якийсь проміжок часу. І тоді ця справа дещо ускладниться», - зазначив прем`єр-міністр.

При цьому він підкреслив, що бюджет у будь-якому випадку має бути прийнятий до 20 грудня.

«Підкреслюю, що ми налаштовані дуже рішуче щодо термінів. У будь-якому разі ми повинні прийняти бюджет до 20 грудня», - сказав М.АЗАРОВ.

20:03 Азаров каже, що добре розуміє вимоги підприємців

Прем`єр-міністрові України Миколі АЗАРОВУ абсолютно зрозумілі вимоги протестуючих проти Податкового кодексу підприємців.

Про це він повідомив в ефірі ICTV в неділю, коментуючи вчорашні зустрічі з ними на Майдані Незалежності в Києві.

«В основному йшлося про систему спрощеного законодавства (спрощену систему оподаткування – УНІАН). Мені не зовсім зрозуміло, чому ті люди, які відпрацьовували ці питання на рівні наших експертів, не достатньо уважно вислухали цих людей. Оскільки те, що вони (підприємці - УНІАН) мені казали, у мене абсолютно не викликало ніяких запитань і заперечень. Я уявляю собі роботу на ринку при мінус 15 градусів. Як там щось записати, як там включити касовий апарат? Мені ці речі зрозумілі. Я, щоправда, дуже серйозно хочу, щоб через років 5-10 у нас ці люди працювали в упорядкованих приміщеннях», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зауважив, що коли буде створено нормальні умови для нормальної роботи підприємців, тоді встановлюватимуться контрольні і касові апарати.

19.24 Азаров упевнений, що вмовив підприємців почекати до четверга

Кабінет міністрів України дасть свою відповідь щодо претензій підприємців до Податкового кодексу у четвер, 2 грудня.

Про це в ефірі ICTV повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він зазначив, що відповідної домовленості з протестуючими підприємцями було досягнуту в суботу, 27 листопада, під час зустрічі з ними Президента України і прем`єр-міністра.

«Ми склали програму дій, і домовилися, що у четвер ми зустрінемося і вже дамо напрацьовані пропозиції», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр зауважив, що рішення відвідати протестуючих підприємців на Майдані Незалежності було ухвалено «спонтанно» в ході його розмови з президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ про Податковий кодекс.

«Він (В.ЯНУКОВИЧ - УНІАН) мені раптом запропонував: давай проїдемо, переговоримо з людьми, послухаємо, що пересічні люди, які зібралися на Майдані, хочуть, що вони думають. Ми взяли і поїхали без жодного попередження», - повідомив М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що люди були здивовані їхній появі. «Приїхали – люди, звичайно, здивувалися, попросили нас в свій намет попит чаю, потім підійшли організатори і запросили нас до штабного намету», - сказав прем`єр-міністр.

Він додав, що домовленість про те, що уряд представить своє бачення Податкового кодексу у четвер було досягнуто в ході розмови в штабному наметі.

15.30 Лідери Майдану відмовилися розмовляти з Азаровим, від Януковича чекають вета

Координаційна рада підприємців, які виступають проти набуття чинності Податкового кодексу, сьогодні на своєму засіданні прийняла рішення не обговорювати з Кабінетом міністром жодних поправок до Податкового кодексу й вимагати винятково вето Президента.

Про це тижневику «Дзеркало тижня» повідомив прес-секретар Центрального штабу порятунку українського підприємництва Святослав ШВЕЦОВ.

За його словами, сьогодні підписаний підприємцями протокол буде переданий в Кабмін. Він містить "вимогу вето Президента, без усяких переговорів, без усяких зустрічей" із представниками уряду.

Як зазначив С.ШВЕЦОВ, підприємці не бачать жодного сенсу обговорювати будь-що із Кабінетом міністрів. Він нагадав, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у суботу, 27 листопада, доручив Кабміну узгодити разом з підприємцями поправки до Податкового кодексу, якщо це можливо. «Ми вважаємо, що це неможливо», — сказав прес-секретар.

«Отут уже крок за Президентом — або він ветує (Податковий кодекс), або ж він ветує і розпускає Кабмін», — зазначив С.ШВЕЦОВ.

Він наголосив, що після вето Президента повинна бути створена спільна комісія з розробки нового Податкового кодексу, який буде прийнятним для усіх сторін. При цьому С.ШВЕЦОВ зауважив, що "кілька місяців без Податкового кодексу країна цілком може прожити".

15.18 Підприємці закликали українців оголосити страйк

Координатор акції протесту підприємців Олександр ДАНИЛЮК закликає українців завтра оголосити одноденний страйк.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності, про це О.ДАНИЛЮК заявив на брифінгу у Києві.

За його словами, загальнонаціональну акцію протесту підприємців, призначену на 29 листопада, має підтримати усе свідоме працююче населення України, в тому числі й працівники бюджетної сфери. За словами О.ДАНИЛЮКА, громадяни мають оголосити одноденний страйк і означити цим кроком свою позицію у відповідь на “неприховану узурпацію влади в державі, методичне придушування політичних та економічних прав і свобод”, оскільки представники влади не мають намірів на вимогу підприємців проводити референдум з питання дострокового припинення повноважень парламенту.

У повідомленні нагадується, що голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ заявив, що підприємці не можуть організувати референдум про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, оскільки це, за його словами, не передбачено Конституцією.

«По-перше, тлумачення Конституції не входить до повноважень пана ШАПОВАЛА, оскільки це не передбачено його функціональними обов’язками. По-друге, якби він взяв до рук цей документ і ознайомився зі змістом статті 74, то дізнався б, що референдум в Україні не допускається лише щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії. І крапка. Будь-які інші питання можуть стати предметом розгляду на всеукраїнському чи місцевому референдумах», - сказав О.ДАНИЛЮК.

За його словами «ганебна некомпетентність цього чиновника є віддзеркаленням загального рівня компетенції людей, які сьогодні вважають, що вони нами правлять. Нам фактично повідомили, що влада не планує дотримуватись норм Основного Закону й гарантувати наше право на свободу волевиявлення. На це у нас лише одна ультимативна відповідь: або парламент і президент негайно погоджуються на перевибори і цим доводять, що мають інстинкт самозбереження й не розтратили залишки здорового глузду, або ми піднімаємо країну і акціями прямої дії повертаємо собі свої законні права».

Він також зауважив, що у понеділок до України прибуває офіційна делегація Венеціанської комісії на чолі з секретарем комісії паном Томасом МАРКЕТОМ. На думку О.ДАНИЛЮКА, одноденний загальнонаціональний страйк стане найкращим виявом реального ставлення народу до влади і дасть Венеціанській комісії необхідний матеріал для висновків.

«Акція, що починалася, як протест проти економічних утисків, стала політичною. Влада сама спровокувала людей на це протистояння. Сьогодні на Майдані все менше говорять про Податковий кодекс і все більше про загальну несправедливість, яка опановує державу. 29 листопада, у понеділок, розпочинається всеукраїнська безстрокова політична акція протесту, яка має на меті поставити нарешті цю країну з голови на ноги. Від того, підпише чи заветує Президент Податковий кодекс, сьогодні вже не залежить нічого. Про все це треба було думати раніше. Час вийшов», - наголосив правозахисник.

27 ЛИСТОПАДА

12.31 Янукович розповів, що буде з Податковим кодексом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що ймовірність ветування Податкового кодексу є великою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час зустрічі з підприємцями – учасниками акції протесту, яка проходить на Майдані Незалежності у Києві.

«Ймовірність прийняття вето – велика. Але ми про це зможемо сказати після того, як разом з вами розглянемо питання Податкового кодексу», - наголосив Президент.

Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, йому зрозуміла позиція підприємців, які виступають проти Податкового кодексу.

«Треба, щоб ми з вами разом подивилися в цілому на цю проблему. Я приїхав із прем’єр-міністром. Я його взяв із собою, щоб ми сьогодні домовилися. Поки мої експерти будуть працювати – цей Податковий кодекс тільки учора поступив в Адміністрацію – щоб ви разом із прем’єр-міністром сіли разом з фахівцями, вашими представниками і подивилися на весь кодекс. Мої експерти попрацюють сьогодні, завтра, післязавтра, поки не закінчать цю роботу», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ, уточнивши, що до понеділка він матиме з цього питання проміжний результат.

У зв’язку з цим Президент запропонував, щоб у понеділок представники підприємців, а також фахівці Кабінету міністрів, зокрема, автори Податкового кодексу, разом із фахівцями Адміністрації Президента сіли за стіл переговорів з метою доопрацювання кодексу і пошуку спільного рішення для його редагування.

«Перегорнемо все для того, щоб дійти до кожної букви, коми, кожної крапки і так далі», - наголосив він і запропонував завершити цю роботу до четверга, адже у вівторок-середу він перебуватиме у закордонному відрядженні – в Астані (в Астані 1-2 грудня відбудеться саміт ОБСЄ - УНІАН).

«Але, сто відсотків, у четвер я готовий вас вислухати: про що ви домовилися, які є розбіжності і що, на ваш погляд, необхідно зробити. Ви почули мене?», - запитав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що виступає «проти того, щоб кодексом підсилювати адміністративний тиск податкової адміністрації на бізнес». «Категорично проти! Якщо там буде будь-яке підсилення, ми його будемо прибирати. Якщо необхідно буде накласти вето - воно буде накладено», - наголосив Президент і запевнив, що «зробить так, як це потрібно буде державі». «Я це зроблю так, як краще для держави, для економіки і для бізнесу, але не для податкової», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому Президент висловив думку про те, що дискусія навколо Податкового кодексу не повинна відбуватися у форматі політичної гри, а мати за мету лише конструктивний діалог з метою врахування соціально-економічних інтересів громадян.

«Грайтеся (у політику – УНІАН) без мене. Шукайте собі іншого партнера. Я готовий з вами працювати щодо Податкового кодексу разом і завершити його з головою і розумом», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Звертаючись до присутнього на зустрічі прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, він зауважив, що це саме уряд підготував та ініціював чинну редакцію Податкового кодексу, яка викликала такий резонанс і протести. «АЗАРОВ, працюйте! Ось вам громадськість - проводьте громадські обговорення, працюйте», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

На це зауваження прем’єр відповів: «Усе, що потрібно змінити, ми змінимо».

В.ЯНУКОВИЧ запевнив підприємців, що відстоюватиме у Верховній Раді ухвалення Податкового кодексу у тій редакції, яка буде опрацьована з урахуванням вимог підприємців і позиції глави держави.

11.58 Влада боїться соціального вибуху – учасники акції протесту

Сьогоднішня поява Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА у наметовому містечку на Майдані Незалежності у Києві свідчить про те, що влада боїться соціального вибуху і через нестабільність в Україні не хоче погано виглядати в очах західноєвропейської спільноти.

Таку позицію у коментарі УНІАН висловив від імені учасників акції протесту проти Податкового кодексу головний координатор заходу Олександр ДАНИЛЮК.

«Якщо ЯНУКОВИЧ та АЗАРОВ таки відвідали наметове містечко, це свідчить про те, що вони бояться наслідків даної акції – що соціальна напруженість може призвести до соціального вибуху. Крім того, Віктору Федоровичу через нестабільність у країні не дуже зручно виглядати в очах західноєвропейських країн», - сказав він, зауваживши водночас, що під час зустрічі глава держави, на жаль, відмовився обговорювати питання дострокового припинення повноважень Верховної Ради, яка ухвалила Податковий кодекс.

Враховуючи, що багато людей підтримують ініціативу про референдум щодо розпуску Верховної Ради, це “половинчата позиція” з боку В.ЯНУКОВИЧА, зазначив О.ДАНИЛЮК.

При цьому, за його словами, Президент пообіцяв наступного четверга провести зустріч з представниками акції, але де вона відбуватиметься і в якому форматі - поки невідомо.

11.19 Суд заборонив масові заходи у центрі Києва

Окружний адміністративний суд Києва заборонив проведення масових заходів у центрі столиці з 27 листопада до 3 грудня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, у зв’язку з офіційним візитом іноземних гостей з 1 до 3 грудня, а також відповідними зверненнямя Головного управління МВС України в м. Києві та Управління державної охорони України, для належного здійснення державної охорони міська влада звернулась до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про обмеження проведень масових заходів у центрі міста.

Своєю постановою суд заборонив проведення мирних зібрань організаціям і громадянам, які надали відповідні повідомлення про їх проведення до КМДА.

Так, проводити акції заборонено громадській організації «Корчувате – наш дім», групі підприємців, голові Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу, директору Центру проблем підприємництва у період з 27 листопада до 3 грудня у центральній частині Києва, а саме: на вулицях Банкова, Хрещатик, Різницька, Грушевського, Інститутська, Московська, на Михайлівській, Європейській та Софійській площах.

10:57 Янукович п’є чай у наметовому містечку Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ п’є чай з учасниками акції протесту у наметі на Майдані Незалежності у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч глави держави із підприємцями – учасниками акції протесту проти набуття чинності Податковим кодексом триває вже більш як півгодини.

Підприємці запросили В.ЯНУКОВИЧА випити чаю до одного з наметів, де обладнана кухня, щоб продовжити розмову.

Триває обмін думками щодо Податкового кодексу, а також щодо механізму підвищення ефективності співпраці керівництва держави і підприємців з метою пошуку спільного рішення.

10.35 Янукович і Азаров прийшли на Майдан до підприємців

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на Майдані Незалежності у Києві проводять зустріч з підприємцями – учасниками акції протесту проти Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, одразу після завершення участі у церемонії вшанування жертв голодоморів глава держави і прем’єр прибули на Майдан Незалежності.

В.ЯНУКОВИЧ з’ясовує позиції підприємців, щоб відпрацювати своє рішення відносно Податкового кодексу.

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16:25 Податковий кодекс нарешті добрався до Банкової Адміністрації Президента України отримала від Верховної Ради України Податковий кодекс, і експертна група почала працювати над ним.

Про це повідомляє прес-служба Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

12:58 Литвин підписав Податковий кодекс

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підписав Податковий кодекс.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомила прес-секретар голови парламенту Ольга ЧОРНА.

Вона додала, що сьогодні ж закон буде направлений в Адміністрацію Президента України.

12:41 Влада готує податковий антиМайдан?

Влада готує виступи на підтримку Податкового кодексу. Про це йдеться в заяві Національного форуму профспілок України, переданій УНІАН.

Як зазначають у профспілках, підготовка виступів відбуватиметься за однією схемою: влада даватиме вказівку керівникам підприємств, які в свою чергу змушуватимуть працівників публічно висловлюватись на підтримку Податкового кодексу. При цьому будуть задіяні ті галузі економіки, які перебувають у занепаді і залежному від влади стані.

Зокрема, одна з таких акцій уже відбулася 24 листопада, коли виробники легкої промисловості дали прес-конференцію і закликали учасників акцій протесту припинити мітинги та погодитися з прийняттям Податкового кодексу.

Як зауважив голова Національного форуму профспілок України Мирослав ЯКІБЧУК, у минулому році заборгованість з виплати заробітної плати на вітчизняних підприємствах легкої промисловості зросла у середньому на 37%, при цьому 25% працівників галузі перебували в режимі вимушеної неповної зайнятості. Крім того, за 9 місяців 2009 року кількість працюючих у галузі виробництва виробів із шкіри та взуття скоротилася на 3,3%, а спад виробництва лише текстилю досяг 33,3%.

«Це є свідченням того, що галузь легкої промисловості доведена до такого стану, коли без підтримки держави вона існувати не зможе. А отже, представники цієї сфери вимушені діяти та висловлюватися на підтримку будь-яких рішень влади», - наголосив М.ЯКІБЧУК.

За інформацією НФПУ, подібні виступи і прес-конференції на підтримку Податкового кодексу планують представники суднобудівної, літакобудівної та інших галузей.

У профспілках переконані, що прийняття Податкового кодексу спрямоване саме на те, щоб перетворити тих, хто сьогодні ще відстоює свою свободу, на націю німих і покірних служників.

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18.20 Не прохання, а вимоги - у підприємців своя версія переговорів в АП

Підприємці вимагають прискорити процедуру ветування Податкового кодексу Президентом і створити робочу групу із залученням громадськості для розробки нової редакції кодексу. Таким був підсумок зустрічі представників Координаційної ради, обраних учасниками акції протесту підприємців, із першим заступником глави Адміністрації Президента Іриною АКІМОВОЮ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила голова Миколаївської обласної профспілкової організації працівників малого та середнього бізнесу «Єднання» Олена ГЕРАСИМЧУК.

За її словами, підприємці висловили думку, що Податковий кодекс потрібно переписувати не постатейно, а розробляти його наново, причому має бути створена нова робоча група, із залученням представників громадськості. Вони зажадали, щоб була прискорена процедура ветування Податкового кодексу й створена нова робоча група із доопрацюванню документа.

О.ГЕРАСИМЧУК також зазначила, що на зустрічі також обговорювалася проблема пенсійного віку й платежів підприємців до Пенсійного фонду. За її словами, всі 8 осіб, які входять до Координаційної ради підприємців, дотримувалися під час переговорів єдиної вивіреної позиції, розбіжностей у групі активістів немає.

Підприємці мають намір не зупиняти акцію протесту на Майдані Незалежності до тих пір, поки Президент не накладе вето на Податковий кодекс.

«Вважаємо, що зараз Президент уже повинен почути нашу думку. Він не може не відреагувати на наші вимоги. В розмові з Іриною АКІМОВОЮ ми називали не прохання, а саме вимоги!» - сказала О.ГЕРАСИМЧУК.

За її словами, І.АКІМОВА пообіцяла в точності передати Президенту всі вимоги підприємців. Вона сказала, що експертна рада, без рішення якої не може бути накладено вето, засідатиме цілодобово, а в п`ятницю до вечора буде передано для ухвалення рішення.

Голова Миколаївської обласної профспілкової організації працівників малого та середнього бізнесу «Єднання» також акцентувала, що учасники акції протесту, серед яких є миколаївські підприємці, залишатимуться на Майдані Незалежності до понеділка, поки не доб`ються виконання своїх вимог. Якщо ж їхню думку знову не буде почуто, вони мають намір перетворити акцію протесту на політичну.

17.39 Акімова каже, що розмова з підприємцями була конструктивною

Перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА відзначає, що переговори, які проходять з представниками підприємців, які пікетують центральні органи влади, незгодних з ухваленням нового Податкового кодексу, носять конструктивний характер.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу.

«Зараз була зустріч з підприємцями і з людьми, яких уповноважив наш малий і середній бізнес висловити свої сподівання і тривоги. Я думаю, що ця зустріч пройшла в дуже конструктивному діалозі», - сказала І.АКІМОВА.

Вона підкреслила, що сторони зійшлися в позиції, що політизування питання про ухвалення Податкового кодексу недопустиме.

«Прозвучала одна дуже правильна думка, яка була підтримана всіма учасниками цієї зустрічі за круглим столом, – не може бути політизування важливого економічного процесу. Немає місця активній неконструктивній політиці, коли йдеться про зміст важливого економічного документа, яким є Податковий кодекс», - сказала І.АКІМОВА.

Також вона зазначила, що підприємці, які брали участь у зустрічі, чудово розуміють, що Податковий кодекс не буде абсолютно ідеальним документом, і в майбутньому його норми можуть бути змінені.

«Ця думка була повністю підтримана підприємцями. Коли б не був прийнятий цей документ, проблеми, пов`язані з адмініструванням податків, із взаєминами платників податків і податкової адміністрації, ставками та багато інших проблем, пов`язаних з оподаткуванням, залишаться, адже ніякий документ не може бути цілком досконалим, прийнятим усіма сторонами без будь-яких коментарів. Ці проблеми треба вирішувати. І підприємці згодні, що ці проблеми нецивілізовано вирішувати виключно виходом на Майдан», - сказала І.АКІМОВА.

17:02 Підприємці збираються викинути «сумнівних» з групи переговірників

Частина організаторів акції протесту підприємців не задоволена складом групи переговірників з Адміністрацією Президента.

Про це журналістам повідомив представник координаційної ради акції протесту підприємців Володимир ДОРОШ.

Він зазначив, що організатори акції протесту планують переглянути склад переговорної групи, «тому що деякі люди підігрують Адміністрації Президента».

Відповідаючи на запитання журналістів, він уточнив, що, зокрема, має на увазі голову Ради підприємців при опозиційному уряді Оксану ПРОДАН.

В.ДОРОШ зазначив, що зараз до складу переговорної групи підприємців входить 8 осіб. Однак, за його слов