Чечетов: За те, що я махаю рукою у ВР, грошей не одержую, це на громадських засадах

Найактивніший член Партії регіонів Михайло Чечетов останнім часом не сходить із телевізійних екранів і роздає коментарі на будь-яку тему. Його вмілі руки диригують голосуванням у Верховній Раді, його пронизливий голос, який називають «золотим голосом» ПР, знає вся країна.

Наша бесіда проходила досить незвично. Михайло Васильович на мої питання реагував мляво, не слухав їх зовсім або чув у них те, чого я не питала.

Нашу бесіду пан Чечетов почав з компліментів, адресованих своїй політичній силі.

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ СКРОМНА, ГРОШЕЙ У НАС НЕМАЄ

Кабінет у вас досить скромний...

Партія регіонів – це скромний народ. Грошей у нас немає, це не те, що БЮТ.

Ну що ви так прибіднюєтеся на рівному місці?

А що, зайдіть до пана Турчинова, побачите, який у нього кабінет. Там тільки самих приборів (столових? – Авт.) на п`ять тисяч доларів.

ЗА КОРДОНОМ НАВІТЬ НЕ ЗНАЮТЬ, ЯК ПРИЙМАТИ ЯНУКОВИЧА, ДАЮТЬ ЙОМУ НАЙКРАЩЕ КРІСЛО

Михайле Васильовичу, не вводьте мене, а заразом і наших читачів в оману. Кабінет – це ще не показник... Але перейдемо до запитань. Днями Ющенко заявив, що Віктор Янукович повинен обов`язково ветувати Податковий кодекс. Може, Вікторові Федоровичу варто прислухатися до свого попередника?

Знаєте, в чому відмінність Партії регіонів і Віктора Януковича від решти всіх політиків? Що ми вміємо слухати, ми чуємо, ми дякуємо за розумні підказки, але живемо ми своїм розумом і виходимо тільки з національних інтересів України. На відміну від Віктора Ющенка, якого ви назвали. Вони чітко жили за вазівкою Вашингтона. Ми не живемо ні за чиїми вказівками. Ми не проводимо ні проамериканську, ні проросійську політику, а проукраїнську.

Ми сьогодні абсолютно по-іншому почали позиціонувати себе у світі. Минула влада поділила весь світ на своїх і ворогів. Америка – друг, на прапор Російської Федерації помараранчеві начепили тавро ворога. У результаті, коли поділили світ на своїх і ворогів, Україна мало не потрапила в ізоляцію. І в кінці своєї каденції Віктор Андрійович їздив тільки у дві країни – Польщу і Грузію. А після того, як він присвоїв звання Героя Бандері й Шухевічу, його і до Польщі не хотіли пускати.

Ми це все поламали. Ми зі всіма добре живемо. І перед Януковичем світ відкрився. Країни навіть не знають, як його приймати. Коли він приїжджає, йому дають найкраще крісло. З ним усі розмовляють, укладають договори. Ось вже майже узгоджено безвізовий режим з Європою.

Коли Янукович виступав у Вашингтоні, йому аплодував весь світ.

Ви розповідаєте якісь казки. По-перше, Віктор Ющенко присвоїв Героя Бандері після першого туру президентських виборів, тому Польща не могла вже його приймати або не приймати. А у Вашингтоні Янукович виступав у порожньому залі. Тому йому ніхто не міг особливо аплодувати, окрім української делегації.

Можна аплодувати й по-іншому. Люди аплодували, коли читали статті про нього.

УКРАЇНЦІ МОЖУТЬ ТЕРПІТИ ВСЕ, БУЛА Б ДРУЖБА З РОСІЄЮ

Я зовсім не захищаю попередню владу, але це суто хохляцька позиція, коли, наприклад, Росія розповідає, що робити, яку історію вивчати, кого вважати своїми героями, а ми як песики біжимо й слухаємося. Ось, наприклад, Верховний Суд РФ ліквідував найбільшу і майже єдину громадську організацію українців у Росії перед візитом Януковича. Це такий ляпас, що далі нікуди. Україна промовчала у відповідь. Це як по-вашому називається?

Позиція хохляцька – це у вас. У чому відмінність у нас від вас? Ми бачимо в Росії не тільки своїх друзів, а й братів. Ми вийшли з одного черева – матері Русі, у нас тече одна кров.

Можливо, у вас з росіянами щось там тече, тому що ви народилися в Росії. Не треба нав`язувати цю, так би мовити, думку, всім...

Тому ми робимо все, щоб наші відносини були дружніми і братніми. І якщо якийсь дурень намагається вбити клин, ми кажемо: ніколи не вийде. Нікому не дозволено вчинити замах на святая святих – на дружбу Росії і України. І коли Ющенко підняв руку на дружбу між нашими народами, народ його змів.

Народ терпів усе, зарплати, пенсії, але коли замахнулися на святая святих – дружбу двох братніх народів, – народ його просто змів раз і назавжди.

Та не дуріть себе і народ – добре відомо, чому Ющенко не став удруге президентом, і «святая святих» до цього не має анінайменшого стосунку...

Ніколи в Україні не буде президентом та людина, яка робитиме замах на святе! Ніколи!

В іншому мене ніхто ніколи не переконає.

Ви народилися в Росії, живете в Україні. Ким ви себе вважаєте – українцем чи росіянином?

Громадянином України.

В Україні живуть різні національності, і я не хочу будувати Україну тільки для титульної нації. У Німеччині в тридцяті роки вже будували, черепи міряли.

Так, ми не прихильники будувати рай для титульної нації в Україні. Ми будуватимемо рай для українського народу.

Як я відчуваю, так і говорю. Що я фальшивитиму?

...На відміну від помаранчевої влади, яка тільки декларувала європейські цінності, а робила все навпаки. Ющенко дав звання Героя Бандері, і його ніде не хотіли вже приймати.

Знов здоров... Навіщо ви повторюєте цю неправду?

У нас є мета – увійти в Європу. І для реалізації цієї мети йдемо крок за кроком.

НА МАЙДАНІ ПРОТЕСТУЮТЬ ТІЛЬКИ ТІ, У КТО В ГАМАНЦІ ЩОСЬ ШЕЛЕСТИТЬ

Тільки чомусь ні Європа, ні український народ не побачили жодного кроку...

Це ж треба мізки мати, щоб зрозуміти, якщо ти з американцями дружитимеш, то Європа для тебе буде закрита, а Росія буде ворогом. А помаранчеві вожді цього не розуміли.

А зараз ми з Росією дружимо, і з Америкою дружимо, і Європа нам двері відчинила. Усі вітають дружбу з Росією.

Звичайно, коли більш як половина нашої економіки в тіні, нас до Європи не візьмуть. А що потрібно зробити? Я скажу як. Чому ось частина бізнесу виявилася незадоволеною Податковим кодексом? Хочу підкреслити, що незадоволені не ті, у кого в гаманцях порожньо, а якраз ті, у кого в гаманцях гроші шелестять. Я ще раз повторюю, що протестують тільки ті, у кого в гаманцях щось є – і шелестить, і добре шелестить.

І чому ось вони повстали, обурилися? Ні, не тому, що податки підняли...

А тому що в них зможуть без суду й слідства відбирати майно. І ще тому, що гроші, як ви чомусь критично висловилися, шелестіти не будуть.

Ні. Послухайте головне – Податковий кодекс спрямований проти одного: на зменшення тіньового бізнесу. Зараз я скажу ключову фразу – потрібно засвітити обороти кожного. А вони проти! Янукович правильно сказав, що податки повинні платити всі. Інакше нас до Європи ніхто не прийме. А як же пенсіонери?

Це хто ж готовий із Партії регіонів засвітити свої обороти?.. Дивно, що ви мовчите про те, як потрібно великий (а не дрібний) бізнес виводити з тіні. З тією корупцією, з якою Янукович обіцяв боротися, нас до Європи і так ніхто не прийме. Про це ви теж мовчите...

Потрібен грунт для компромісу. Ми не ідеалізуємо кодекс, але його ідеологія правильна – скорочення тіньового бізнесу. Головна філософія закону – податки повинні платити всі. Ті, хто протестують, маютьрозглядати кодекс у інтересах усієї країни. І вони почали це розуміти, тому на Майдані вже нікого немає. Подивіться, усі порозходились! А спочатку бізнес бачив тільки свою нішу. Коли я зустрічався з пенсіонерами, я вимушений був захищати малий бізнес. Вони на мене нападали.

Підприємці кажуть, що їх задовольнить тільки вето Януковича, тому, про який компроміс ви говорите, незрозуміло...

Є одні підприємці, а є й інші.

Це ті підставні, про які писалося в ЗМІ?

Ще раз кажу, що протестувальники вже бачать свою проблему в контексті всієї країни.

У чому відмінність вас від нас – ви весь час ділите, а ми – об`єднуємо. То ви Україну ділите, то про якийсь патріотичний дух говорите!.. Тепер ви підприємців ділите. А це ж один народ. І як тільки позиція підприємців не збіглася з вашою, ви кажете: це не ті...

ПР БУДУЄ ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО – МАЙЖЕ ЯК У ІТАЛІЇ

Здається, ви мене сприймаєте не як журналістку, а як якусь політичну партію...

І те, що люди мітингують у нас, свідчить про те, що Партія регіонів будує демократичне суспільство. Майже як в Італії.

ЯНУКОВИЧУ ВЖЕ ВДАЛОСЯ СФОРМУВАТИ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Але тільки в Україні судом забороняють протести, а в Італії – ні!

Я недавно зрозумів, що ми на правильному шляху – Вікторові Федоровичу за останні місяці навіть вдалося сформувати громадянське суспільство в Україні.

Ну, щодо цього є великі сумніви, хоча справді, з кожним днем протестні настрої в суспільстві зростають....

Я б усім хотів сказати, що не треба паразитувати на наших тимчасових труднощах. Ми самі розберемося з людьми. Ці політичні трутні, паразити, яких народ вигнав, нехай мовчать.

ЛЮДЯМ УСЕ ОДНО, ЯКА КОНСТИТУЦІЯ – ВОНИ ЇЇ НЕ ЧИТАЛИ

Може, вам би не варто було розкидатися такими словами? А раптом і вас чекає така доля? Адже якби ви не боялися парламентських виборів, то провели б їх відповідно до Конституції 1996 року, яка дивним чином відновила свою силу. Це ж та Конституція, за якою ви самі захотіли жити.

А ми ніколи не паразитуємо! Ви ось мене не перебивайте, мені з вами цікаво, і час у нас є.

Щодо Конституції... Джерело влади – народ. Можна міняти все що завгодно, але НІХТО НЕ МАЄ права поміняти і змінити святу волю народу, окрім нього самого. Так от, коли народ прийшов на дострокові вибори у 2007 році, то він ВИМІВ помаранчевих на політичний смітник, а мандат довіри на п`ять років – до жовтня 2012 року виписав Партії регіонів. Те ж саме і з президентом. Тому сьогодні ми просто привели у відповідність окремі норми Конституції зі святою волею народу.

Було б краще, якби ви не маніпулювали такими поняттями, як «свята воля народу». Народ своєю «святою волею» обирав вас не за цією Конституцією. Чи це для вас не має значення? Де тут святе?

Давайте я вам видам такі чоботи гумові, і поїдемо в село. Ви ж звикли ходити тільки по асфальту. І люди вам усі скажуть. Ви ж спілкуєтеся з тими, хто по асфальту ходить, а я з тими, хто багно місить. А вони не читали цю Конституцію, їм усе одно. Головне, що народ вибрав свого президента на п`ять років. Люди не дивилися, яка там Конституція, вони голосували за Януковича, за вольову людину, яка врятує країну.

Ну навіщо так принижувати народ?..

У чому позитив останніх виборів – вони об`єднали країну. Народ проголосував за ПР у всій Україні. Залишилися тільки дві області, де голосували за «Свободу». БЮТу вже немає ніде. Думаю, на наступних виборах БЮТу потрібно буде шукати голоси десь у канадській діаспорі, і то якщо добре проплатять.

МИ ЗАВЕДЕМО 300 ЧОЛОВІК У ВР: 100 – ЗА ПАРТІЙНИМИ СПИСКАМИ, 200 – ПО МАЖОРИТАРЦІ

Даруйте, але канадська діаспора сповідує інші цінності...

Думаю, Тягнибок не пустить БЮТ на Західну Україну.

А ми не боїмося виборів. Ми сто відсотків заведемо триста чоловік до парламенту від Партії регіонів. Вибори будуть за змішаною системою. 100 людей заведемо за партійними списками, і 200 – по мажоритарці.

Але в нас немає часу займатися зараз виборами. Ми ж повинні виконувати свої обіцянки людям.

А чому ви так сміливо за Тягнибока відповідаєте? Ви з ним співпрацюєте, щоб відібрати голоси в БЮТ?

Ну, ви ж бачите, який у мене кабінет, у нас же грошей немає...

У Верховній Раді вас називають «диригент». Ви неначе стоїте на посту й махаєте рукою, показуючи соратникам, як голосувати... Самі депутати від ПР ніколи не знають, як вони проголосують за те чи інше рішення, усі чекають вашого сигналу. А звідки ви отримуєте інформацію, як потрібно голосувати, хто цей центр, який роздає команди?

Я вам зараз розкрию технологію ухвалення рішення.

(Пан Чечетов розповів довгу історію, як Партія регіонів залучає безліч експертів, котрі аналізують ті чи інші рішення).

У нас завжди позиція суто професійна. Ніякої політики немає! Потім, коли позицію вироблено, свої пропозиції можуть давати народні депутати.

Потім я доповідаю позицію на засіданні фракції.

Далі – ми працюємо в єдиному тандемі з Кабміном. Там ухвалюють своє рішення. Далі – Адміністрація президента. Там теж ухвалюється своє рішення.

Тоді всі разом ми сідаємо й ще раз виходимо на спільне позиціонування з усіх питань, де буде єдина позиція, – фракції, Кабміну і президента, оскільки це не Ющенко і Тимошенко, у нас влада єдина. Ми ж сповідуємо демократичні цінності – коли влада єдина і могутня.

У ВР дуже погана акустика, і не кожен депутат може почути, про що йдеться під час обговорення, хтось депутатові може подзвонити або ще щось, тому хтось повинен контролювати синхронність голосування. І я виступаю в цій ролі просто як координатор.

Але такого немає в жодній цивілізованій країні.

Ні, це нормально. Так виробляється єдина позиція. Ми ж реалізуємо свою програму.

Важко керувати сірою масою. А в Партії регіонів усі особистості. Ви вдумайтеся тільки – п`ятнадцять героїв України, чотири олімпійські чемпіони, колишні губернатори, екс-міністри, доктори наук, академіки. Тобто всі неординарні особистості...

За те, що ви махаєте рукою, ви отримуєте окрему платню?

Ні, я отримую як народний депутат. І все. Це на громадських засадах.

Один з українських телеканалів зробив сюжет про те, як голосують наші нардепи, і показали його євродепутатам. Коли ті бачили, як ви махаєте рукою, хапалися за голову: «Такого не може бути. Й український народ це бачить?» Тобто для них це дикість...

Ну, є різні країни. Наприклад, у парламенті Канади присутні не більш як двоє депутатів, тобто тільки ті, хто доповідає.

Чи лестить вам, коли вас називають «златоустом», «солов`єм» ПР?

Ну, мене по-різному називають. Я дуже публічна людина, дуже відкрита, дуже люблю зустрічатися з аудиторією, з якою можна подискутувати. Я вчений, професор, доктор наук, політик.

Мене народ питає: «Коли ми будемо жити краще?» Я відповідаю: «Тоді, коли політики перестануть лізти у ваше життя». Ось, наприклад, Ющенко заганяє всіх у єдину помісну церкву, усі повинні говорити тільки українською мовою й ходити у вишиванках. Ти ось мені скажи, навіщо ти в церкву лізеш?

Я НЕ ЗАПАЛЮЮ СВІЧКИ В ДЕНЬ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ, ОСКІЛЬКИ Я ЛЮДИНА НЕВІРУЮЧА

А що поганого в єдиній церкві? Принаймні Ющенко не давав ніяких преференцій жодній із церков. А Янукович робить усе для Московського патріархату. Але Україна ж багатоконфесійна країна...

Я не знаю, про що ви говорите. Я такого не бачу. Я взагалі невіруючий, я атеїст. Янукович – так, він віруючий, але в нас є багато кон`юнктурників.

Я не ходжу в церкву, хоча іноді можу відзначити Великдень. (Сміється. – Авт.).

Які з українських пісень вам найбільше подобаються?

(Співає). «Рідна мати моя, ти мене на зорі проводжала...» Я багато знаю українських пісень.

А як ви зазвичай вшановуєте пам`ять жертв Голодомору?

Знаєте, у нас обов`язково потрібно зробити кон`юнктурну політику навіть на найсвятішому. Це політика з душком.

Не розумію, про що ви. Я вас просто запитала, як ви особисто вшановуєте пам`ять жертв Голодомору?

Була трагедія, яка торкнулася всіх національностей. Путін пропонував варіант – давайте ми сьогодні зробимо один день пам`яті, пам`яті тієї трагедії. Один день в усіх країнах: Росії, Україні, Білорусі. Цим днем ми б ушанували пам`ять і водночас об’єднали наші народи. Правильно? Правильно. Але ніі, кажуть, так не буде. Це ж, мовляв, не голод був, це був геноцид.

Висмоктали з пальця, коли росіяни умисне вбивали українців.

Ніколи такого не чула... Хіба сталінський режим – це російський народ?

Робилося це тільки з однією метою – зліпити з Росії образ ворога. Але народ цього не сприйняв. І коли замахнулися на святая святих – дружбу Росії і України – і коли братів намагалися зробити ворогами – росіянина і українця, – народ змів цих політиків з політичних підмостків.

Думаю, якби пропозицію Путіна прийняли, ми б об’єднали народи.

А навіщо нам «спільні дні», якщо в Україні є день, коли впродовж багатьох років весь український народ у всьому світі вшановує пам`ять жертв геноциду, – це остання субота листопада? То ви можете сказати, як вшановуєте жертв Голодомору? Може, запалюєте свічки?

Я не запалюю свічки, оскільки я людина невіруюча.

Знаєте, ще чому Віктор Андрійович канув у лету? Тому що не можна жити весь час у минулому! Треба жити майбутнім. Були трагічні події. Ну й що тепер? Що тепер ми повинні робити?

Помаранчеві з голоду зробили геноцид тільки з однією метою – зробити з Росії ворога. А лідер держави завжди повинен об`єднувати народ, а не роз`єднувати. Ось намагалися зомбувати людей геноцидом. І що, ця політика об`єднувала людей?

Ось я росіянин, моя дружина українка. То що, я повинен визнати, що мій дід убивав українців?

Я ось коли виступаю перед учителями, кажу їм: «Я вас Христом Богом благаю, ось ті зерна зла, ненависті, які намагаються сіяти помаранчеві, не допускайте до дітей! Ось ті зерна зла-геноциду!»

Це була трагедія системи, система винна, а не росіяни. У тому уряді тільки один росіянин був. (Далі пан Чечетов детально розклав учасників Жовтневого перевороту 1917 року за національною ознакою, проте, на його прохання, ми опускаємо цей момент).

Отже причому тут росіяни?! Не було росіян. (Переходить на крик. – Авт.).

Та я нічого про росіян і не говорила. Здається, ніхто про це не каже. Є й рішення суду, у якому названо винуватців Голодомору. Таких, як ви, вашого колегу, теж «златоуста» Колесніченка називають найбільш маргінальним крилом Партії регіонів. Вас це не ображає?

Ні. Я ніколи ні під кого не підлаштовуюся. Мене по-різному називають. Я знаю собі ціну. Мені дуже комфортно в партії. І взагалі... Я обертаюся в науковому середовищі, член докторської ради захисту дисертацій, веду аспірантів. Почуваюся комфортно в будь-якому середовищі. На мене скрізь дивляться, як на тверезомислячого політика.

Розмовляла Оксана Климончук