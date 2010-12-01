Бродський прогнозує, що ВР подолає «легке вето» Януковича

Голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ прогнозує, що Верховна Рада України у п`ятницю, 3 грудня, подолає вето Президента на Податковий кодекс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

“Верховна Рада розгляне всі пропозиції Президента, і я розраховую, що у п`ятницю (вето буде подолане – УНІАН)”, - сказав М.БРОДСЬКИЙ.

Кажучи про те, як можуть бути проголосовані спірні статті Податкового кодексу, голова Держкомпідприємництва зазначив: «Я вважаю, що Верховна Рада розбереться з цими статтями». За його словами, Президент наклав на Податковий кодекс «легке вето».

Водночас, коментуючи численні виступи підприємців проти Податкового кодексу, М.БРОДСЬКИЙ зазначив, що «в Конституції чітко записано, що Податковий кодекс на референдум не виноситься».

На думку М.БРОДСЬКОГО, через рік після набуття чинності Податковим кодексом підприємці самі зрозуміють, що цей кодекс був створений для того, щоб вони «могли дивитися в обличчя урядовцю».

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що вирішив ветувати Податковий кодекс. Він доручив робочій групі до четверга підготувати пропозиції до Податкового кодексу.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН не виключив, що у четвер, 2 грудня, парламент розглядатиме ці пропозиції.

Того ж дня лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що не бачить необхідності у подоланні вето Президента на Податковий кодекс.

За його інформацією, Президент не повністю ветував Податковий кодекс, а частково, тобто ветував деякі статті Податкового кодексу, і внесе до парламенту свої пропозиції. О.ЄФРЕМОВ наголосив, що у такому разі парламент повинен проголосувати окремо всі пропозиції Президента, і в цілому переголосувати з урахуванням цих пропозицій Податковий кодекс. При цьому він зазначив, що у такому разі не знадобиться 300 голосів для подолання вето, а потрібно буде не менше як 226 голосів для переголосування Податкового кодексу з урахуванням поправок.