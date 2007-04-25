Президент звільнив феодосійського суддю за ”особисту зацікавленість”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Вадима КОПИЛЯНА з посади заступника голови Феодосійського міського суду Автономної Республіки Крим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, відповідний Указ Президент підписав сьогодні, 25 квітня.

Заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН повідомив, що підставами для звільнення стали рішення Ради суддів України від 20 квітня ц.р. та подання голови Верховного Суду України Василя ОНОПЕНКА. «Згідно із зазначеним поданням, Президенту було запропоновано звільнити КОПИЛЯНА Вадима Анатолійовича за грубе порушення посадових обов’язків», – зазначив І.ПУКШИН.

За його словами, йдеться про те, що заступник голови Феодосійського міського суду «проявив особисту зацікавленість у прийомі позовної заяви, в передачі позову судді та винесенні ухвали, якою заборонялося Кабінету міністрів України, Державному казначейству, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади здійснювати будь-які дії щодо виконання Указу Президента України від 2 квітня ц. р. «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України».

Як повідомляв УНІАН, міський суд Феодосії 6 квітня припинив дію указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, а 7 квітня – відмінив своє рішення.

11 квітня Президент зупинив дію указу про призначення В.КОПИЛЯНА заступником голови Феодосійського міського суду.