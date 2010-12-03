Щоб витіснити Майдан, киян вирішили «засвяткувати» до незмоги?

Київська міська держадміністрація запланувала проводити на Майдані Незалежності від сьогодні і до Водохреща новорічні святкові заходи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, з 3 грудня аж до Водохреща (відзначається 19 січня – УНІАН) київська влада планує проведення у місті ряду масових загальноміських та загальнодержавних заходів з нагоди святкування Нового 2011 року та Різдва. “У ці дні центр Києва – Хрещатик та Майдан Незалежності – повністю належатимуть дітям та їхнім батькам, киянам та гостям столиці”, - говориться в повідомленні прес-служби.

“Майже щодня на головній площі столиці відбуватимуться святкові заходи, зокрема, Різдвяний ярмарок, урочисте засвічення Новорічної ялинки, різноманітні шоу та концерти, зустріч Нового року, святкування Різдва, Старого Нового року та ряд інших заходів для дітей та дорослих”, зазначають в КМДА.

У зв’язку з чим, у Києві вже розпочався монтаж головної Новорічної ялинки України на Майдані Незалежності, завершено встановлення ковзанки, активно проходить святкове оформлення головної площі країни, прилеглих до неї вулиць та будинків, фахівці відновлюють пошкоджене гранітне покриття та тротуарну плитку, незабаром розпочнеться встановлення сцени тощо. До масштабної підготовки столиці до Новорічних свят залучені майже всі комунальні служби міста.