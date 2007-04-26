Росія і Україна розійшлися в поглядах на спільне використання об’єктів ЧФ

У української і російської сторін залишається різне бачення питання спільного використання об’єктів Чорноморського флоту колишнього СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції у Севастополі за підсумками двох днів українсько-російських переговорів з питання перебування ЧФ РФ у Криму посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Віктор СЕМЕНОВ.

„Дійсно, на даний час ми не знаходимо однакового підходу відносно трактування слів „спільне використання”, - сказав він. За словами В.СЕМЕНОВА, „українська сторона вважає, що ці об’єкти повинні використовуватися у співвідношенні 50 на 50”. Водночас, зазначив він, російська вважає, що, “оскільки об’єкт перебуває в оренді у ЧФ РФ, то просто створюються якісь преференції в його використанні українською стороною”.

Проте, наголосив посол, „ми вважаємо що це не вірно, оскільки ті ж базові угоди містять таку відповідь, що якщо мова йде про об’єкти, які використовуються спільно, то для них має існувати окрема угода по взаєморозрахунках”.

При цьому В.СЕМЕНОВ наголосив, що „таких об’єктів достатньо, і деякі з них представляють для нас серйозний інтерес”.

Водночас він додав, що, незважаючи на розбіжності, „йде абсолютно нормальна робота, це нормальний переговорний процес. Ми зараз подивимося, чи існує міжнародна практика трактування цього питання, і думаю, прийдемо до єдиного знаменника”.

В.СЕМЕНОВ пояснив журналістам, що в додатках 2 і 3 до угоди щодо розподілу ЧФ перераховані ті об’єкти, які знаходяться в оренді у ЧФ РФ на території Севастополя, і поза межами Севастополя. „Мова йде про те, що деякі з цих об’єктів сторони тоді домовилися використовувати спільно”, - зазначив В.СЕМЕНОВ.

***Чорноморський флот РФ перебуває на території України відповідно до угод, підписаних 28 травня 1997 року.