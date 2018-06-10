Віхи тижня. Розгін Майдану і синдром Wikileaks

Прийняття нібито допрацьованого Податкового кодексу піднесли громадськості як перемогу Януковича. Тимошенко викликали в Генпрокуратуру... Припудрений кодекс

Боротьба за доопрацювання Податкового кодексу перетворилася на фарс. Віктор Янукович перед відльотом на саміт ОБСЄ до Астани викликав до «Борисполя» представників економічного блоку уряду, після чого оголосив, що накладає вето на нові фіскальні правила. Оскільки глава держави був заручником власних запевнянь про необхідність ухвалення бюджету-2011 на новій податковій базі, він доручив допрацювати кодекс, що став скандальним, протягом двох днів. За цей час врахувати всі пропозиції підприємців було неможливо, їх залишалося хіба що вислухати.

На Банковій знайшли хороший привід для вето: порушення нормами Податкового кодексу презумпції невинності платника податків. Після цього в канцелярії гаранта прав і свобод громадян України відшукали і відповідний варіант для нейтралізації протестів підприємців: вирішили зберегти спрощену систему оподаткування. Не біда, що її розміри вражають представників МВФ, який поки що не ухвалив рішення про виділення чергового траншу кредиту Україні. Врешті-решт, переговори з Фондом веде уряд, який завжди можна поміняти, – з нинішньою парламентською більшістю будь-які кадрові рокіровки складними не уявляються.

Президентські поправки Податкового кодексу буквально за декілька годин пройшли шлях від надходження в секретаріат Верховної Ради до ухвалення практично без обговорення. 268 парламентаріїв погодилися виправити документ і піти назустріч спрощенцям. Глава держави за підсумками роботи над документом обіцяє кадрові рішення. Заступник міністра фінансів Тетяна Єфіменко вже пішла на пенсію, і в кулуарах приймають ставки на найбільш високопоставленого з чиновників, якого викинуть слідом за нею .

Розгін Майдану

Після прийняття Податкового кодексу міліція оперативно пригадала про судову заборону на проведення на Майдані акцій протесту. Рано вранці 3 грудня було проведено зразково-показове очищення центральної площі столиці від наметового містечка протестуючих підприємців. Його мета очевидна – знищити основну трибуну для виступів опозиціонерів під час анонсованої на 6 грудня акції протесту. Хоча влада пояснила свої дії підготовкою до новорічних святкувань. Депутатів від опозиції, які до цього залишалися в таборі протестувальників практично щоночі, в найнеобхідніший момент на місці не виявилося. Юлія Тимошенко назвала демонтаж наметового містечка наругою над демократією.

Втім, силова акція проти підприємців дала згаслій після прийняття допрацьованого Податкового кодексу акції протесту новий імпульс. Не дивно, що деякі лідери підприємців обіцяють навесні вивести на Майдан сотні тисяч незадоволених новою владою. Не виключено, що на той час одні активісти листопадового протесту опиняться під опозиційними політичними прапорами, а інші – будуть підгодовані владою. Об`єктивно кажучи, самостійна і політично активна національна буржуазія не вигідна ні владі, ні опозиції.

Різночитання щодо викидів

Юлію Тимошенко тим часом запросили на допит у Генеральну прокуратуру, що вона охарактеризувала як помсту Віктора Януковича. Лідер «Батьківщини» прийшла на зустріч з прокурорськими працівниками підготовленою і озброєною вимогою занести в протокол питання про виділення державних коштів фірмам сина прем`єра і особисто першого віце-прем`єра Андрія Клюєва. Юлія Володимирівна запевнила журналістів, що всі кошти (320 мільйонів євро), одержані Україною в рамках Кіотського протоколу, що регулює об`єми парникових викидів, знаходяться на спеціальних рахунках Мінекології. Правда, в Генеральній прокуратурі з екс-прем`єром не погоджуються. Та й сама Тимошенко ще недавно, захищаючи своїх соратників, говорила, що виплата пенсій була важливішою за вирішення екологічних проблем.

Синдром Wikileaks

Минулого тижня весь світ відчув, наскільки цікавою буває неформальна правда про велику політику. Одкровення, які публікує сайт Wikileaks, з цікавістю читають у різних країнах.

По-справжньому скандальних одкровень про Україну дітище Джуліана Ассанжа поки не видало, але навіть епізодичні відомості дозволяють зрозуміти, що посол США в Києві, незалежно від прізвища, часто виявлявся в ролі володаря жилета, в який бігали плакатися вітчизняні політики й олігархи.

Євген Магда