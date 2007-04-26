Генсек з Європи не втрачає надії розібратися з українськими політиками

Генеральний секретар Ради Європи Террі ДЕВІС вважає, що на сьогодні ситуація в Україні стала більш складною, ніж під час його попередніх зустрічей з українськими політиками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після зустрічі з голова Верховної Ради України Олександром МОРОЗОМ.

«Ситуація стала більш складною, ніж була перед цим», - сказав Т.ДЕВІС.

При цьому, за його словами, ситуація, що склалася в Україні, має як позитивні, так і негативні сторони. Позитивною стороною, на думку Генсека Ради Європи, є створення робочої групи для вирішення питань виходу з політичної кризи.

Т.ДЕВІС також позитивно оцінив той факт, що до цієї групи ввійшли представники всіх політичних сил. При цьому, наголосив він, виходом з ситуації має стати проведення діалогу.

Водночас, за словами Т.ДЕВІСА, вирішення проблем, що є в Україні, є питанням не тільки двох сторін – опозиції та коаліції. На його переконання, проведення президентських чи парламентських виборів є справою виключно українського політикуму. При цьому Т.ДЕВІС наголосив, що для вирішення конфлікту необхідне й рішення Конституційного Суду.

Т.ДЕВІС також повідомив, що має намір продовжити консультації з українськими політиками, аби мати повну картину ситуації, що склалася.

Зі свого боку, голова Верховної Ради О.МОРОЗ вкотре наголосив, що поява другого указу Президента напередодні рішення КС підтверджує, що глава держави «боїться об’єктивного рішення Конституційного Суду». Він зазначив, що коаліція і уряд будуть виконувати рішення КС, яким би воно не було.

О.МОРОЗ також повідомив, що представники коаліції вже зібрали підписи під поданням до КС відносно другого указу Президента про розпуск ВР.

При цьому, за його словами, поки не буде вирішено питання щодо першого указу глави держави, жодні дії не будуть робитися. «Поки ми не поставимо крапку в цьому відношенні, доти не можна робити ніяких дій, які б називалися правовими, конституційними і демократичними», - наголосив голова ВР.