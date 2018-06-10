Беркут на Майдан нагнали для охорони громадського порядку? (фоторепортаж)

Хоча підприємці сьогодні і не вийшли на акцію протесту, як обіцяли раніше, влада завбачливо нагнала у центр міста міліції.

Майдан Незалежності оточили металевими щитами. Всередині - ще не встановлені дитячі атракціони і залізний стовбур майбутньої ялинки. Зачистивши вночі 3 грудня Майдан від підприємців нібито задля новорічної ялинки, міліціянти сьогодні стежили за роботою комунальників.

Перегородили щитами також вулиці Городецького і Лютеранську. Вздовж Городецького, на підступах до Майдану, вишикувалися автобуси з міліціонерами, а також спецмашини, які зазвичай забирають затриманих, і навіть автівка кінологів. Скупчення автобусів з беркутівцями спостерігалося і на перетині Хрещатика з Інститутською.

– Що ви тут робите? – поцікавилися ми у молодого, розчервонілого на морозі беркутівця, котрий чергував поряд з автобусами.

– Охороняємо громадський порядок, – посміхаючись відповів хлопець .– Ну, щоб у вас сумочку не вкрали чи ще щось не трапилось.

– А чому тоді раніше не охороняли?

– Чому ж ні? Ми кожного дня охороняємо...

– Я кожного дня повз Майдан на роботу і з роботи ходжу, але вас не помічала раніше...

– Сьогодні ж свято. День Збройних сил, – підключається інший правоохоронець. – От стоїмо, щоб військові тут не дебоширили...

– А навіщо тут аж 6 автобусів?

– У нас команда – охороняти громадський порядок. От ми і стоїмо... – вже більш невдоволено відповідає хлопець.

А згодом додає:

– Це там “зірки” наверху вирішили... Можливо, міністр би вам якусь іншу відповідь дав...

Ви думаєте, нам самим хочеться тут стояти? Та я б вже давно збіг звідси... У нас взагалі вчора професійне свято було... І що, дали відсвяткувати? Сьогодні зранку на Майдан чергувати...

– І довго стояти будете?

– Як нагорі вирішать. Дадуть команду – то поїдемо. Ми люди підневільні.

Після 16-ї деякі автобуси наповнюються міліціянтами і залишають площу.

Та чи надовго?

Цікаво, з якою періодичністю і мотивацією вони будуть з’являтися на Майдані відтепер? Підприємці обіцяють зібратися на центральній площі 22 січня у День соборності України. Тож не дивно, якщо “охорону громадського порядку” у вигляді кремезних хлопців із загонів спецпідрозділів МВС суттєво посилять якраз напередодні .

Яна Солнцева

Фото Володимира Гонтара, УНІАН