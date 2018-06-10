Казначейство звітує чи то про казкове піднесення, чи то про катастрофу

Казначейство оприлюднилодовідку про виконання державного бюджету за доходами у січні – листопаді 2010 року.

Цю щомісячну інформацію Казначейство кожного разу перетворює в шаради, які доводиться розбирати, спираючись на припущення, порівнюючи попередні дані та займаючись арифметичними підрахунками. При чому питання коректності цих припущень залишаються відкритим, адже замість повної публічної інформації від Казначейства доводиться оперувати уривчастими даними, що періодично з’являються в ЗМІ.

Фантастика чи катастрофа?

Отже, за даними Казначейства, загальна сума доходів Державного бюджету України за січень - листопад (із урахуванням власних надходжень бюджетних установ, субвенцій з місцевого бюджету та бюджетного відшкодування ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики) становила 215089,5 млн. грн., що на 28593,2 млн., або на 15,3 % більше, ніж за відповідний період 2009 року.

За 10 місяців мобілізація коштів сягнула 185236,8 млн. грн., тобто за листопад начебто 28228,7 млн. Очевидно, що в інформацію Казначейства вкралася помилка, і насправді наведені цифри – це дані БЕЗ урахування власних надходжень бюджетних установ, субвенцій з місцевого бюджету та бюджетного відшкодування ПДВ облігаціями. Бо якщо ні, то виконання виглядає катастрофічним і, головне - не збігається з попередніми даними Казначейства. Зате якщо це все ж таки помилка, тоді мобілізація за листопад видається просто фантастичною. Бо в середньому за 10 попередніх місяців до держбюджету надходило 18523,68 млн. грн. Тобто зростання в листопаді сягнуло майже на 10 млрд. грн.

Виникає логічне питання, за рахунок чого досягнуто такий неймовірно високий результат?

Так, за даними Казначейства в січні - листопаді 2010 року до загального фонду бюджету надійшло 186860,8 млн. грн., що на 48755,9 млн., або на 35,3% більше за відповідний показник 2009 року.

Враховуючи, що в січні - жовтні до загального фонду надійшло 162656,1 млн. грн., можемо зробити висновок, що протягом листопада мобілізовано 24204,7 млн. грн. При тому що за попередні 10 місяців у середньому щомісячно вдавалося мобілізувати 16265,61 млн. Зростання виглядає настільки великим, що в нього важко повірити. Невже це є результатом реального покращення роботи економіки, а не якогось маніпулювання?

Податки полилися рікою? За рахунок чого?

За даними Казначейства, таких гарних результатів уряд зумів досягнути переважно за рахунок податкових надходжень до загального фонду держбюджету. За 11 місяців вони становили 154754,7 млн. грн., що на 36634,6 млн., або на 31,0% більше від надходжень за січень - листопад 2009 року.

Враховуючи, що податкові надходження до загального фонду за січень - жовтень становили 132796,6 млн. грн., можна вирахувати, що за листопад надійшло 21958,1 млн. Це при тому що за попередні 10 місяців у середньому уряд збирав по 13279,66 млн. Тобто бачимо зростання на 8678,44 млн. грн. За рахунок чого це досягнуто, сказати важко, навіть якщо припустити, що уряд у листопаді зовсім не відшкодовував ПДВ і здійснювалися неймовірні переплати підприємств з податку на прибуток.

Неподаткові надходження до загального фонду становили 26141,4 млн. грн., що на 12812,7 млн., або на 96,1% більше за відповідний показник січня - листопада 2009 року. Враховуючи, що за 10 місяців неподаткові надходження сягнули 24468,2 млн. грн., доходимо висновку, що в листопаді вони становили лише 1673,2 млн. Ця цифра виглядає доволі реальною, враховуючи що протягом попередніх 10 місяців мало місце перерахування до держбюджету 10 млрд. грн. з Нацбанку як різниці між його кошторисними доходами та витратами.

Надходження до спецфонду – звідки гроші?

Якщо з даними щодо неподаткових надходжень більш-менш зрозуміло, то до інформації про мобілізацію коштів до спеціального фонду бюджету виникають питання.

За 11 місяців 2010 року надійшло 28228,6 млн. грн. При тому що за 10 місяців 2010 року - 22580,7 млн. Тобто за листопад – 5647,9 млрд. грн., що виглядає неприродно багато.

План виконуємо, але...

Приймаючи на віру інформацію Казначейства, можемо певною мірою спрогнозувати ймовірність виконання держбюджету в цілому за 2010 рік. Хоча й невідомо, якою мірою це виконання стане результатом справжньої мобілізації доходів до держбюджету, а не маніпуляцією урядових фінансистів.

Даних щодо власних доходів бюджетних установ немає. Але в цілому на рік вони заплановані в розмірі 13533,6 млн. грн. Якщо припустити, що до держбюджету ці доходи надходять у запланованому обсязі, то за 11 місяців мало б надійти близько 12406 млн. грн.

Доходи держбюджету, що передаються з місцевих бюджетів, становлять 5570,3 млн. грн., або 85,3% розпису на січень - листопад.

Отже, з урахуванням субвенцій з місцевого бюджету та припущень щодо реального виконання показника власних надходжень бюджетних установ за 11 місяців, можемо вважати, що до держбюджету мобілізовано 233065,8 млн. грн.

Таким чином, з урахуванням того, що річний показник доходів держбюджету становить 252751,2 млн. грн., його виконання виглядає доволі ймовірним. Але залишаються певні питання...

По-перше, незрозуміло, скільки було відшкодовано ПДВ в листопаді. Нагадаю, що податкові надходження виміряні з урахуванням фактичного відшкодування ПДВ. Якщо відшкодування не здійснювалось, то формальні податкові надходження більші, але й борг держави з неповернутого ПДВ теж вищий.

Відомо, що протягом 10 місяців відшкодування ПДВ грошима обчислялося 18,316 млрд. грн. Натомість річний показник сягає 27,47 млрд. Таким чином, за два місяці уряд зобов’язаний був відшкодувати щонайменше 9,154 млрд. грн. Скільки було відшкодовано в листопаді, припускати не берусь, але, схоже, уряд не поспішав відшкодовувати щонайменше половину цієї суми.

Слід також зазначити, що за даними податківців, до 1 жовтня підтверджено, але не відшкодовано 9,12 млрд. грн. При цьому голова ДПАУ Папаїка на початку жовтня заявляв, що перевіряються ще 10 млрд. грн. У жовтні, як відомо, було відшкодовано 2,49 млрд. Тобто навіть без урахування тих масових фактів відмови в прийомі від підприємств податкових декларацій, які передбачають вимоги щодо відшкодування ПДВ, вимоги до держбюджету на початок листопаду сягнули близько 16,5 млрд. грн.

Отже, друге питання: які справжні податкові вимоги до держбюджету з відшкодування ПДВ підприємствам і наскільки, відповідно, треба зменшити реальні показники виконання держбюджету?

І третє запитання, без якого бюджетні дані виглядають не дуже коректними, щодо приросту обсягів переплат підприємств з податку на прибуток у порівнянні з початком року.

Без усіх цих даних заяви урядовців про успішне виконання держбюджету виглядатимуть, м’яко кажучи, не дуже правдивими.

Борис Кушнірук