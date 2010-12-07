В АП пояснили, чому України не буде на врученні Нобелівської премії миру

У день вручення Нобелевської премії миру, що відбудеться у п’ятницю, 10 грудня, уповноважений офіційний представник України перебуватиме в Києві на плановій службовій нараді, а тому не зможе взяти участі у церемонії.

Про це кореспондента УНІАН повідомила заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН, коментуючи повідомлення деяких зарубіжних ЗМІ про те, що українська сторона нібито відмовилася від участі в церемонії вручення Нобелівської премії миру.

«Запрошення на церемонію вручення Нобелевської премії не надходило нікому із представників офіційної влади в Україні», - сказала Г.ГЕРМАН.

При цьому вона зауважила, що Нобелевський комітет традиційно надсилає такі запрошення послам, які акредитовані в Норвегії.

«Але оскільки посол України у п’ятницю, 10 грудня, буде присутній на нараді послів у Києві, він насправді не зможе взяти участь у церемонії, що проводитиме Нобелевський комітет», - зазначила Г.ГЕРМАН.

Сьогодні Газета.ру з посиланням на Reuters повідомила, що Нобелівський комітет Норвегії оприлюднив інформацію, згідно з якою Китайська Народна Республіка і ще 18 країн, серед яких Україна, відмовилися відвідати церемонію вручення Нобелівської премії миру на знак протесту проти нагородження премією китайського дисидента ЛЮ Сяобо.