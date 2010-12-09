Грищенко у Москві збере пресу для розмови «не для запису»

Сьогодні міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО планує зустрітись з представниками іноземних ЗМІ, акредитованих у Москві.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це йдеться в офіційній програмі робочого візиту К.ГРИЩЕНКА до РФ.

У ході зустрічі міністр планує розповісти про внутрішньополітичну ситуацію в Україні, зокрема, про стан свободи ЗМІ. Зустріч проводитиметься у форматі off-records.

Українські журналісти у Москві на цей захід не запрошені.

Як відомо, сьогодні К.ГРИЩЕНКО прибув до Москви для участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ СНД.