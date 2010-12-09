Грищенко у Москві збере пресу для розмови «не для запису»
14:35, 09 грудня 2010Політика
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Українських журналістів не пустять
Сьогодні міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО планує зустрітись з представниками іноземних ЗМІ, акредитованих у Москві.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це йдеться в офіційній програмі робочого візиту К.ГРИЩЕНКА до РФ.
У ході зустрічі міністр планує розповісти про внутрішньополітичну ситуацію в Україні, зокрема, про стан свободи ЗМІ. Зустріч проводитиметься у форматі off-records.
Українські журналісти у Москві на цей захід не запрошені.
Як відомо, сьогодні К.ГРИЩЕНКО прибув до Москви для участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ СНД.
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