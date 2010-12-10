Національний ансамбль танцю ім. Вірського дасть концерт у Києві

У Києві 15 грудня в Національному палаці “Україна” відбудеться концерт Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського.

Учасниками концерту стануть понад 100 професійних танцюристів та діти, які навчаються танцю у школі при ансамблі.

У програмі концерту не менш ніж 15-18 танцювальних номерів.

Концерт ансамблю ім. П.Вірського пройде як завжди у супроводі живої музики - власного оркестру ансамблю у складі 30 музикантів.

Надзвичайної краси костюми також є частиною історії ансамблю. В них відображені народна фантазія, поетичність і образність, які підкреслюють виразність та пластичність танцю. Для танцюристів ансамблю Вірського спеціально створено до 2 тис. авторських костюмів.

Із 1980 року ансамблем керує Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, професор, академік Мирослав Вантух.

Концерт ансамблю танцю ім. П.Вірського розпочнеться о 19.00.

З питань довідок звертатися за телефонами: 247-23-17, 067 7092887 (Раїса Винник).