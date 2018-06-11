Російський олігарх Лебедєв: шість років готель «Україна» у мене відбирав Ющенко, тепер те ж саме

Олександр Лебедєв - нетиповий представник російського капіталу. Він не критикує російську владу, але він утримує опозиційну «Новую газету», а недавно купив збиткові англійські видання «Independent» і «London Evening Standard». Тираж останньої безкоштовної газетки, що роздається в лондонському метро, (за змістом вона і нагадує газету «Метро», яка колись виходила в Києві) він довів до восьмисот тисяч. Він всіляко дистанціюється від своїх доходів, навіть офіційно просив виключити його зі списку мільярдерів, який складає «Форбс», стверджуючи, що ніякий він не мільярдер, він - видавець і журналіст. Ще він мріє разом з Михайлом Горбачовим створити фонд (його вже презентували як Novaya Independent Media Foundation), який би підтримував журналістські розслідування в усьому світі. Я думаю, що Олександр Лебедєв трохи кокетує, намагаючись зменшити свої статки, і «зіскочити» з бізнес-образу, але думаю, що журналістика йому цікава не як дорога іграшка на зразок футбольного клубу, а як інструмент, за допомогою якого можна впливати на світ. У своїх коротких відеопрограмах (у Лебедєва є свій телеканал на YouTube) він виступає, як людина іронічна, яка реально оцінює, в якій недосконалій країні живе. Олександр Лебедєв учора приїжджав до Києва, виступав на форумі європейських і азіатських ЗМІ, що проходив тут. У своєму виступі він високо оцінив недавню голосну промову Парфьонова, чесно зізнався, що він читає будь-які газети, у тому числі й розважальні, сказав, що створюватиме згаданий вище фонд журналістських розслідувань, і добрим словом згадав Асанджа.

Недавно Олександр Лебедєв опинився в центрі українського скандалу. Російський медіа-магнат, за сумісництвом кримський інвестор, власник курортно-розважального комплексу «Море» написав публічного листа Януковичу, в якому фактично звинуватив прем`єр-міністра півострова Джарти в тому, що той витісняє його з бізнесу, внаслідок чого він переуступає свій комплекс західним партнерам. З цієї ситуації ми й почали свою розмову з Олександром Лебедєвим.

У МЕНЕ ГОТЕЛЬ «УКРАЇНА» ШІСТЬ РОКІВ ЮЩЕНКО ВІДБИРАВ, ТЕПЕР ТЕ Ж САМЕ

Олександре Євгеновичу, чи змінилася ситуація з наїздами кримської влади на ваш бізнес? Я бачила, як ви зараз у кулуарах розмовляли з Ганною Герман. Якщо ви робили спроби улагодити скандал, то, напевно, не варто вас провокувати на різкі висловлювання?

Я завжди роблю спроби залагодити конфліктні ситуації. У Криму працювати не мені, а багатьом сотням людей, тому важливо забезпечити нормальну роботу курорту.

А якою була технологія наїзду на ваш комплекспрем`єра Джарти?

А я не впевнений, що це був прем`єр. А технологія наїздів завжди однакова. Адже будь-які правоохоронні органи, пожежники, податкові весь час цим займаються. Скільки ми будуємося, стільки вони цим займаються. Ми виграли сто дванадцять судів за дев`ять років. Ми – найбільший інвестор на півострові. Ми комплекс купили на аукціоні, ми туди двісті мільйонів доларів вклали. Пояснюй – не пояснюй їм, що я не репатріював ані гривні... Ну хочете, я закрию? Відібрати вони не зможуть. Ніяк комплекс не відібрати. І що означає відібрати? Вчора мала прийти податкова. Вони навідувалися «допомагати». Я кажу: у нас усі документи забрали, як ви перевірятимете? Вони питають, хто забрав? Ми кажемо: МВС і СБУ. У відповідь: нас не цікавить, ми будемо вас тепер штрафувати. Ми кажемо: окей, але документів немає, немає серверів, бухгалтерії. І що - ми повинні закритися? Ви втратите півтори тисячі робочих місць і податки. І втратите репутацію. Адже там прямі кіпрські інвестиції. Строго кажучи, я не податковий резидент. І говорити віце-прем`єрові Криму, (перший заступник глави Ради міністрів АРК Павло Бурлаковзаявив, що податкові органи підозрюють підприємство в ухилянні від податків - УНІАН) що я ухилявся від податків, це нічого не розуміти. Це може сказати тільки податкова або суд.

А ви намагалися встановити якісь персональні стосунки з Василем Джарти?

Я написав прем`єру кілька листів. Провів у Криму в жовтні бізнес-форум. Потім відбулося непорозуміння, маски-шоу в Москві. Ви знаєте, що в офісі мого Національного резервного банку в Москві пройшли обшуки. Це було чисте непорозуміння. Але після маски-шоу, буквально через декілька днів в Україні вирішили, що можна і тут «покусати». Але потім кримський прем`єр в інтерв`ю сказав, що якщо мене необгрунтовано звинуватив його заступник, то він повинен вибачитися. Я побажав би йому здоров`я і сподіваюся, що ситуацію буде вирішенко. І зрозумійте: я не хочу виступати в Криму як підприємець. Я – меценат. І я готовий туди вкладати. Адже що таке набережна Алушти? Це – смітник. Кучма з Путіним там були в 2004 році. Вони кажуть: «Саш, що у тебе тут таке?» Я говорю: «Набережна». Вони у відповідь: «Давайте, ми тут підженемо бульдозери, все знесемо». Нічого не змінилося. Як був смітник, так і залишився. Люди, що приїжджають до Криму, хочуть приїхати надовго. Англійці, французи, американці, у мене є деякі співінвестори. Вважаю, що в недалекому майбутньому замість мене кримські власті матимуть справу з інвестиціями західних партнерів. Я виступатиму, як видавець, журналіст. Меценат. Адже й російська влада скаржиться на те, як поводяться з бізнесом в Україні. Йдуть останні російсько-українські переговори. Сидить ваш прем`єр-міністр і слухає доповідь міністра економіки Росії Набіулліної. Перше її питання: навіщо ви у Лебедєва відбираєте готель «Україна»? У мене, до речі, неповних шість років її Ющенко відбирав. Я виграв усі суди, нова влада прийшла і те ж саме. І що готель? Стоїть сарай. Брудний сарай же ж. Перевірте проект, гроші... я нічого не крав. Дурість номінальна. Якщо цей сарай відбирати, добром не закінчиться. Російські державні організації, які інвестують в Україну, дуже незадоволені. Тому що середній чиновник він скрізь «хапає», для нього перше – гроші.

Мої колеги, видавці туристичних журналів, вважають, що Крим настільки поганий тому, що російські туристи з Сургута і Тюмені люди настільки невимогливі, що кримчанам і в голову не приходить інвестувати зароблене в інфраструктуру.

Їм же нічого не пояснюють, що в Криму можна в яйлу поїхати. Побачити якісь приголомшливі монастирі. Але це залежить від інфраструктури, яка приймає. У мене є англійці, яким дуже цікавий Крим. Але їм ніхто не може пояснити. Що там приголомшливо чисте повітря, там екологічно чисті продукти. Зазвичай туристи сидять на брудному пляжі, ходять по брудній Набережній.

Російського політика Сергій Глазьєва ввели до числа радників Джарти з розвитку Криму. Він здатний щось зробити?

Треба запитати у Сергія. Я чув про 13 мільярдів, які хочуть привернути як інвестиції.

Але з нинішньою ситуацією жоден нормальний інвестор не захоче прийти до Криму. Тому не треба мене облизувати. Але й ноги об мене теж не треба витирати. І потім якщо порахувати мої витрати на театр Чеховаі на храми, це більше, ніж уся наша виручка за п`ять років.

Українські журналісти чекають, що російські інвестори будуть не тільки акуратно платити податки, але і, як сказав Ходорковський, «не впливатимуть на стратегічні устремління сторони».

Якщо ви про історію, то я, на хвилиночку, єдиний, хто переклав Петлюру російською мовою. І хочу продовжувати перекладати українських мислителів російською мовою.

Скажіть, як таке стало можливим? До 2004 року, ви – пристойна благонадійна людина, член Єдиної Росії. А потім раптом стали інвестором опозиційної газети.

Я не був членом цієї партії, я був у фракції. Для того, щоб провести закон щодо обмеження гральних закладів, і зміни в КПК, мені потрібно було стати членом фракції.

Однак, Газпром був вашим партнером по банку.

Він був міноритарним акціонером. У мене був контрольний пакет. А з «Новой» я дружу з 1997 року. З Горбачовим і з газетою. Але я став акціонером газети, і люди не зовсім правильно розуміють, чому. Я – видавець, я виділяю основні гроші на її існування. Акціонерний капітал - це було прохання журналістів, щоб щось можна було заробити. Який сенс в акціях для мене? - Виручки у нас немає, реклами теж...

За змістом газети видно: ви не заважаєте людям працювати.

Так, я не втручаюся. І при цьому отримую свою порцію «по шиї» за те, що вони пишуть.

МОЯ ЕКОНОМІЧНА ГІПОТЕЗА МОЖЕ СТАТИ НОБЕЛІВСЬКИМ ВІДКРИТТЯМ

Ви зробили на своєму інтернет-каналі репортаж із Нової Гвінеї. Аборигени танцюють непристойні практично танці під пісню «С чего начинается Родина». Смішно, але Ви могли б прояснити додаткове навантаження сюжету?

Це не знущання. Це у них така Батьківщина. І мені здалося, що це смішно.

Ще це спроба роздумів на тему політичної системи. Нам треба рухатися в інший бік, у бік Європи, а не у бік Нової Гвінеї.

Ви висловили таке припущення, що причиною світової кризи стала світова корупція. Вашу думку вважають здоровою західні економісти?

Це повинно стати економічним відкриттям з Нобелівською премією. Якщо ми з`ясуємо, що декілька трильйонів грошей привласнені через корупцію і рухаються прихованим чином у світовій фінансовій системі і приводять до криз, то це стане світовим відкриттям.

Я поки не можу цього довести, але претендую на якусь думку, наукову гіпотезу. Потрібно кількісним чином прорахувати, скільки грошей походять з корупції. Приблизно відомо, скільки привласнив Берні Мейдофф, Юрій Лужков з дружиною, Лазаренко. Це могли б зробити журналісти. Ми приблизно знаємо, де ці гроші знаходяться і як вони поводяться. Багато є цікавого в світовій економіці, чого регулятори не розуміють. Але це треба Пола Кругмана залучати, щоб він міг закцентувати серйозно на цьому. Але я спочатку закінчу з бізнесом. Тому що я сам собі став міфологічним. Мене називають мільярдером. Хоча я не знаю, як можна стати мільярдером, займаючись картоплею (Олександр Лебедєв – засновник Національної Земельної компанії, яка займається виробництвом картоплі, - ред.) або, літаючи на ТУ-204 (пишуть, що авіакомпанія Лебедєва збирається придбати лайнери, щоб зокрема допомогти російському авіабудуванню). А мені ця слава заважає бути видавцем і журналістом.

Ну на щось же ви утримуєте «Новую», на щось же ви купили «Independent»...

Так, дивіденди від банку, сто мільйонів доларів для «Нової» протягом декількох років. .. «Independent» купив за 1 фунт. Адже я мінус купив, я просто зобов`язаний туди вантажити гроші.

А скільки заробляють селяни у ваших аграрних господарствах?

У комбайнера в період жнив зарплата від двох до трьох тисяч доларів.

Але у нас там взагалі завдання яке стояло? Поміняти середовище. У нас раніше машин там не було. У нас там діти ходили в дірявих пластмасових черевиках. Ми узяли знаковий район для Росії, Спаське Лутовіново і Ясна Поляна, південь Тульської області. Там у 1914 році проживало 117 тисяч осіб. Зараз 21 тисяча. Життя там таке. Чоловіки там померли, а жінки, вибачаюся, сильно п`ють. І життя там сильно змінилося. Тому ідея була не заробити на картоплі, хоча я дуже хотів зробити сучасне господарство. Ідея була поміняти життя, соціальний устрій. Не в Москві. (У Москві-то зрозуміло, «спасибі» Лужкову, хороше життя). У нас вийшло. Журналіст «Нової» їздить і відстежує, чи міняється там життя.

НЕ РОЗУМІЮ, ЯКУ ЗАГРОЗУ ДЛЯ СВІТУ ПРИНЕСЕ ПУБЛІКАЦІЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ БЕЛЕТРИСТИКИ З WIKILEAKS

Хто для вас засновник Wikileaks Асандж?

Я взагалі його прихильник. Не розумію, яку загрозу для світу принесе публікація цієї американської белетристики. Я б будь-яку телеграму дипломатичну виніс би на передовицю. Ось, читайте. Приголомшливо цікаво. Шкоди для США ніякої! Ну поміняють людей в дипвідомствах - одного на іншого. Можливо, по Афганістану Асандж по-своєму опинився на стороні талібів. Але в цілому: а чому ми не можемо мати доступу до секретного листування Держдепртаменту?!

Вам не здається символічним, що в перший день Форуму європейських і азіатських ЗМІ Медведев дарує Януковичу «настільну книгу з медіарегулюванню»?

Можливо. Але у вас, наскільки я пам`ятаю, 31 жовтня теж було цензуровано сюжет в прожекторі Періс Хілтон. (Олександр Лебедєв, можливо, переплутав «Прожектор» з «Большой Разницей», де вирізували сюжет про Януковича)...

Я довго думала, чому «Новая» не займається розслідуванням, чи стала Людмила Путіна ігуменею Свято-Єлізарівського монастиря. Вони не пишуть, тому що бояться? Адже кілька років назад закрили вашу газету «Московський кореспондент» за звістку про весілля Путіна і Кабаєвої.

Газету «Московський кореспондент» знищив колишній мер Москви до виходу цієї статті. Газету він просто стер з лиця землі, а стаття є тонкою провокацією. Чутки такі ходили, але хіба мало чуток ходить. Стаття може бути брехнею.

Знаєте, є ще одні достовірні чутки. Що коли «Комсомолка» друкувала тираж з новиною, що Кабаєва народила, весь тираж тоді ж уночі пустили під ніж. З чого б це? Адже там не було вказано, від кого дитина.

Я не впевнений, що все так і є. Хіба мало чуток ходить про мене. Якщо про мене написали гидоту, то я не звертатиму на це уваги. Я недавно читав у газеті «Телеграф» інтерв`ю з собою. Я не давав це інтерв`ю. А там написано: Лебедєв сказав, що ФСБ полює за ним, він може стати новою Політковською. Нормально? Я їм дзвоню, питаю. Вони говорять, що ми узяли по імейлу інтерв`ю. Я кажу: я і по імейлу не давав інтерв`ю. Я взагалі про Ганну якщо і говорю, то дуже мало. Просто говорю, що треба знайти, хто її вбив.

Для будь-якого медійника порівняння з Політковською – комплімент. Вона була найкраща.

Дякую.

Розмовляла Лана Самохвалова