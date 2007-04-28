Опозиція просить Цушка захистити її від вояків СС ”Галичина”

“Наша Україна” заявляє, що на акції об’єднаної опозиції, котра розпочнеться на Європейському майдані, планується організація провокацій.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Нашої України”.

Як зазначив перший заступник голови центрвиконкому партії “Наша Україна” Ігор ЖДАНОВ, “на акції об’єднаної опозиції, котра розпочнеться на Європейському майдані о 17.00, планується організація провокацій”. За його словами, “до мітингу - з метою його дискредитації - планують долучитися нібито колишні вояки СС “Галичина”.

“Запланована на сьогодні провокація нагадує події 2004 року. Подібні методи боротьби застосували тодішні опоненти кандидата в президенти Віктора ЮЩЕНКА, приміром, влаштовуючи виразно профашистську факельну ходу нібито на підтримку ЮЩЕНКА”, - заявив І.ЖДАНОВ.

“За даними наших джерел, сьогоднішня провокація координується з вулиці Грушевського, - наголосив І.ЖДАНОВ, - Такими методами дехто хоче показати, що Президент та об’єднана опозиція підтримується профашистськими елементами”.

“Ще раз заявляємо, що до цієї провокації ми ніякого відношення не маємо. Ми також закликаємо правоохоронні органи не допустити появи цих людей сьогодні на Європейському майдані”, - закликав перший заступник голови центрвиконкому партії “Наша Україна” .