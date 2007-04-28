Тарасюк закликає Луценка і Кириленка до створення широкого блоку

Лідер виборчого блоку ”Рух - Українська правиця” Борис ТАРАСЮК закликає демократичні сили до об’єднання.

Про це він сказав під час мітингу опозиції на Європейській площі в Києві, передає кореспондент УНІАН.

“Ми виступаємо за об’єднання всіх демократичних сил і у зв’язку з цим я закликаю, щоб “Рух - Українська правиця”, Народна самооборона, Народний Союз “Наша Україна” утворили широкий блок і саме таким блоком ми переможемо”, - сказав він.

Б.ТАРАСЮК зазначив, що політичну кризу в Україні можна подолати лише шляхом позачергових парламентських виборів.

“Внаслідок дій антинародної кризової коаліції викликана чергова глибока політична криза. Єдиним результатом подолати цю кризу - це провести позачергові парламентські вибори”, - сказав він.

Б.ТАРАСЮК зазначив, що партії блоку “Рух - Українська правиця” підтримує указ Президента про дострокове припинення повноважень “антинародної Верховної Ради” і проведення позачергових виборів. ”Ми вважаємо, що лише у такий спосіб можна подолати кризу і відновити рівновагу, громадській спокій у нашій державі”, - сказав він.

“Ми виступаємо за те, щоб український народ мав знову право обирати курс, яким наша держава буде рухатися, курс європейських цінностей, а не курс політичної корупції і олігархічних кланів”, - додав Б.ТАРАСЮК.