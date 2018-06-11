«Россия для русских!» РФ напередодні громадянської війни?

«Що більше безпорядків, то вигідніше це Кремлю: народ попросить навести лад залізною рукою...» В дні, коли антипутінську акцію запланувала опозиція, в Москві організували шовіністичний шабаш...

Субота 11 грудня напевно увійде до історії сучасної Росії. Безпрецедентний випадок: біля самих стін Кремля, в центрі Москви, на Манежній площі, безчинствував багатотисячний натовп. Ні, не опозиціонерів, а зовсім навпаки – російських націоналістів. На очах у “ОМОН”у і простих роззяв, під гаслом «Росія для росіян! Москва для москвичів!» не менше 6 тисяч агресивних радикалів вимагали від влади вирішити «кавказьке питання». Підсумком акції стали десятки побитих і покалічених жителів південних республік Росії, яких протестувальники ловили тут же на площі і в переходах довколишніх станцій метро.

Приводом для безпорядків стало вбивство 6 грудня москвича Єгора Свиридова. 28-річний уболівальник «Спартака» загинув у бійці з вихідцями з Північного Кавказу. Обурені цією подією футбольні фанати закликали правоохоронців покарати винних. Але злочинців спочатку затримали, а потім відпустили. Тоді обурені уболівальники вирішили діяти рішуче і пришли до стін Кремля. На якому етапі так звана «акція пам`яті» перетворилася на масові заворушення, а футбольний слід загубився в радикальних закликах, сьогодні намагаються розібратися вже вищі чини російської міліції.

Першими під гарячу руку натовпу попалися декілька хлопців з Кавказу, які прогулювалися за Манежною площею. Від жорстокої розправи їх ледве відбив “ОМОН”, що тільки роздратувало хуліганів. В “омонівців” полетіли порожні пляшки, запалені фаєри, шматки льоду, арматури і навіть прикраси з новорічної ялинки, яку недавно встановили в центрі Москви.

- «В Москве хозяин русский!», «Вперед, Россия, мы с тобой!», «Е…ать Кавказ, е…ать!», «Слава Руси, Кавказ соси!» - радикальні гасла зазвучали з іще більшою силою.

У сутичці з правоохоронцями було затримано 65 осіб, побої різного ступеня тяжкості дістали більше 30 осіб. Медична допомога знадобилася також вісьмом міліціонерам.

Пізніше безчинства продовжилися в московській підземці. «Уболівальники» витягували з потягів, що прибували на станцію «Охотний ряд», людей «неслов`янської» зовнішності і жорстоко били прямо на платформі. Міліція метрополітену, за повідомленнями свідків, нічого не робила. “ОМОН” з`явився в метро лише за чверть години, коли банда розгніваних фанатів встигла залишити місце зіткнень.

Не зважаючи на фактично провальні відносно учасників акції, які розбіглися, дії міліції, Дмитро Медведєв схвалив її роботу. Він також доручив міністрові внутрішніх справ і надалі вживати всіх необхідних заходів з охорони громадського порядку. У свою чергу, головний міліціонер Росії Рашид Нургалієв заявив, що події на Манежній площі не переросли в масові заворушення тільки завдяки його підлеглим. Правда, що ж у його розумінні можна назвати «масовими заворушеннями», не зовсім ясно.

Наступного дня, в неділю, протестні акції в Москві продовжилися. Але тепер це був уже санкціонований мітинг з вимогами відставки прем`єра Путіна. Цікаво, що опозиціонерів на Пушкінській площі було неспівставно менше, ніж “омонівців”, які їх контролювали.

І порівнюючи з погромами на Манежній, це особливо впадало в очі. Як завжди на мітингах незгодних, “омонівці» були у всеозброєнні, готові вмить реагувати на щонайменше «порушення закону». Як це не дивно, але, виходить, що до мирних політичних акцій російська влада готова більше, ніж до бунту шовіністів – безконтрольного і часто нещадного.

- За події на Манежній площі провину несе влада, - пояснив у коментарі УНІАН голова Республіканської партії Росії Володимир Рижков. Правоохоронні органи не ловлять вбивць, а органи, які повинні боротися з екстремізмом, борються з демократами, а не нацистськими угрупуваннями, які процвітають у Москві

Ще більш песимістично налаштований інший російський опозиціонер, один з лідерів руху «Солідарність» Ілля Яшин:

- Ганьба, коли замість цивілізованого суду вершить розправу суд Лінча, ганьба, коли б`ють один одного за колір шкіри і за вигин носа. Головна ганьба, що ми терпимо цю гнилу зухвалу владу злодіїв, яка веде нашу країну до громадянської війни. Передчуття громадянської війни висить над Москвою, - сказав він на мітингу.

За два останні дні градус суспільної напруженості в Москві надзвичайно піднявся. Температура загрожує досягти максимуму вже на цьому тижні. В Інтернеті з`явилися провокаційні заклики до вихідців із кавказьких республік. 15 грудня вони нібито збираються прийти на акцію у відповідь біля Київського вокзалу, на Європейській площі. Хоча цю інформацію зараз спростовують і представники кавказької діаспори, і ГУВС Москви, на «качку» провокаторів можуть відреагувати націоналістично налаштовані громадяни, що загрожує новими безпорядками.

Аналітики тим часом припускають: що більше буде безпорядків, то вигідніше це Кремлю. Адже невдовзі народ попросить навести довгоочікуваний лад “залізною рукою”. Причому попросить цього сам. В світлі наближення виборів президента в 2012 році ця версія звучить цілом правдоподібно.

P.S. Недільного вечора на Манежній площі міліціонери побачили на снігу велику свастику. Хто й коли встиг намалювати тут фашистський символ, так і залишилось загадкою.

Роман Цимбалюк, власний кореспондент УНІАН у Росії