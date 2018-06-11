Віхи тижня. Янукович підсилює донецьких, литвинівці опиняються за бортом

Нобеля зафарбували в політичні тони, Пшонка проявив «безсторонність» щодо Ющенка, Грача на вимогу комуністів, розжалували в рядові...

Янукович оголосив про масштабне реформування виконавчої влади, яке обіцяє на 50% скоротити чисельність чиновників у країні. Тимошенко запропонувала політичні поправки до проекту бюджету наступного року. Леонід Грач став рядовим комуністом...

Янукович зайнявся кадровими перетасуваннями

Підготовлена в атмосфері підвищеної секретності адміністративна реформа обіцяє бути предметом тривалого обговорення в коридорах влади. Ще б пак – Віктор Янукович і головний коментатор реформи, міністр юстиції Олександр Лавринович обіцяють, що державний апарат управління скоротиться наполовину. Спокійно можуть почуватися хіба що прибиральниці в міністерствах і відомствах – решті співробітників передноворічний клопіт доповнить підготовка до кадрового конкурсу. Вже звільнено 9 міністрів, з яких очевидні перспективи працевлаштування поки має Василь Цушко, – його парламент повинен призначити главою Антимонопольного комітету. Структура влади неабияк перекроєна і, за задумом організаторів, повинна відтепер відрізнятися стрункістю і орієнтованістю на інтереси громадян. Запевнення, що реформа влади не проходитиме за виключно арифметичною ознакою, обнадіюють, а ось підвищення бюджетних асигнувань на утримання державного управління справами наступного року – не дуже.

Усі віце-прем`єри відтепер керуватимуть міністерствами, де зможуть продемонструвати свою управлінську ефективність. Перший віце-прем`єр Андрій Клюєв став одноосібним куратором економіки, а віце-прем`єр Борис Колесніков відтепер відповідає за створення інфраструктури держави. Сергію Тігіпку доведеться тепер нести відповідальність за соціальну політику – реформатори з властивим їм гумором відреагували на заяви Сергія Леонідовича про відсутність страху втратити рейтинг. Дуже масштабною стала сфера компетенції Дмитра Табачника, якого можна назвати неформальним віце-прем`єром з гуманітарних питань. Нових осіб в уряді не з`явилося, а більшості міністрів, які вперше потрапили у владу в березні 2010 року, доведеться шукати нову роботу. Показово, що звільнено всіх протеже Блоку Литвина, за винятком спікерського брата Миколи Михайловича – незмінного керівника Держприкордонслужби. Ліквідовано і Держкомпідприємництва, який очолював Михайло Бродський, що потішило представників малого і середнього бізнесу.

Тимошенко турбує бюджет

Останньою резонансною дією уряду в дореформеному складі стало затвердження проекту Державного бюджету на 2011 рік, в якому заплановані рівень інфляції менше 10% і помірне економічне зростання. Прем`єр Микола Азаров закликав парламентаріїв прийняти головний фінансовий документ країни скоріше, а Володимир Литвин навіть назвав дед-лайн – 24 грудня. Після цієї дати слуг народу до закінчення різдвяних свят навіть з письмовим розпорядженням спікера повернутися на робоче місце разом у сесійному залі не зібрати. Вже сьогодні зрозуміло, що влада, як і з Податковим кодексом, на компроміси в бюджетному процесі йти буде неохоче – для їх пошуку часу замало, а бажання домовлятися з опозицією відсутнє.

Пані Тимошенко зльоту назвала проект бюджету-2011 «бюджетом системної корупції», віддавши перевагу політичній оцінці над копітким аналізом. Лідер «Батьківщини» пообіцяла наполягати на виділенні коштів для проведення парламентських виборів у 2011 році, але ця ініціатива навряд чи здатна вивести народ на вулиці. Навіть МВФ відповів стримано на лист Юлії Володимирівни, яка обурилася домовленостями між RosUkrEnergo, Газпромом і «Нафтогазом України» і закликала прислати до України інспекцію перед виділенням нового траншу. Суперечності між RosUkrEnergo і Нафтогазом у МВФ вважають комерційною суперечкою, тому втручатися в них не поспішають. Поки що.

Політизований Нобель, «неупереджений» Пшонка і розжалуваний Грач

Україна мало не пропустила церемонію вручення Нобелівської премії миру. Через те, що її присудили китайському дисидентові Лю Сяобо, церемонію вирішили бойкотувати представники низки неєвропейських країн, що мають тісні стосунки з Китаєм. Офіційний Київ, забувши про свою проєвропейську риторику, вирішив піти на поводі чи то Пекіна, чи то Москви (у вересні Янукович привіз з КНР обіцянки нібито мільярдних інвестицій). Але версії, які висували МЗС і президентська адміністрація, м`яко кажучи, не витримують ніякої критики. Зате дивним чином нагадують ту, яку висунула Росія. Мовляв, наші дипломати дуже зайняті. В останню мить хтось ще не зовсім «безнадійний» підказав керівництву, що таких речей нібито демократична країна дозволяти собі не повинна, і на церемонію від України хтось пішов.

Показово енергійним виглядає новий генеральний прокурор. Віктор Пшонка продовжує наполягати на повторній здачі аналізів крові Віктором Ющенком, для більшого ефекту «припустивши», що отруєння екс-президента восени 2004 року могло не бути... Передано до суду і справу Олексія Пукача, якому інкримінують вбивство Георгія Гонгадзе за завданням тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка.

Лідера кримських комуністів Леоніда Грача розжалували на пленумі ЦК КПУ в рядові члени партії. Для Леоніда Івановича таке рішення однопартійців, які виконали побажання (або вимоги?) Партії регіонів, навряд чи стало несподіваним. Тепер перед ним стоїть завдання поширити свій політичний вплив за межі Кримського півострова, конкуруючи з соратниками Петра Симоненка.

Євген Магда, Оксана Охрімчук