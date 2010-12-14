ВР благословила Цушка на посаду голови АМК
16:36, 14 грудня 2010Політика
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"За" - 272 народних депутатів із 422
|Василь Цушко
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 272 народних депутатів із 422, зареєстрованих у сесійній залі.
Як повідомлялося, Президент України В.ЯНУКОВИЧ раніше звернувся до парламенту з пропозицією надати згоду на звільнення Олексія КОСТУСЄВА з посади голови Антимонопольного комітету, і сьогодні, 14 грудня, парламент підтримав це рішення.
О.КОСТУСЄВА на виборах у листопаді було обрано мером Одеси.
В.ЦУШКО до 9 грудня був міністром економіки України.
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